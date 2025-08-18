करुण नायर ही नहीं... इस डबल सेंचुरियन का भी हाल बेहाल, गुमनामी में डूबे हो गए 2 साल

Unsung Hero of Team India: भारतीय क्रिकेट में एशिया कप 2025 का खुमार छाया हुआ है. बीसीसीआई का सस्पेंस कुछ खिलाड़ियों पर बरकरार है तो कुछ रडार में ही नहीं हैं. इनमें से एक नाम उस खिलाड़ी का भी है जिसका हाल पिछले 2 साल से बेहाल हैं. इस डबल सेंचुरियन की कहानी करुण नायर जैसी नजर आ रही है. करुण नायर को ट्रिपल सेंचुरी ठोकने के बाद टीम इंडिया में वापसी के लिए 8 साल लग गए.

8 साल बाद हुआ था नायर का कमबैक

करुण नायर ने टीम इंडिया में कमबैक के लिए सालों पापड़ बेले, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था. इंग्लैंड टूर पर हाल ही में उन्हें भरपूर मौके मिले लेकिन 8 पारियों में नायर महज एक अर्धशतक ठोकने में कामयाब रहे. भले ही करियर पर ट्रिपल सेंचुरी का ताज सजा है, लेकिन अब उनके करियर पर तलवार लटकी नजर आ रही है. हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं उस खिलाड़ी की टीम इंडिया में खूब तूती बोली, लेकिन अब कमबैक के आसार न के बराबर हैं.

2021 में हुआ था डेब्यू

साल 2021 में इस खिलाड़ी ने अपने घरेलू प्रदर्शन के दम पर बतौर विकेटकीपर टीम इंडिया में जगह बनाई. अगले दो साल तक अपने प्रदर्शन के दम पर ये खिलाड़ी टीम का हिस्सा था. व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अलग पहचान बनाई और भारत के लिए सबसे तेज डबल सेंचुरी ठोकने का रिकॉर्ड भी कायम किया. लेकिन 2023 के बाद एक गलती ऐसी भारी पड़ी की अब टीम इंडिया में वापसी करना नामुमकिन सा नजर आ रहा है.

एशिया कप में भी मिला था मौका

एशिया कप 2023 में भी ये खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा था. हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की जो पिछले दो साल से टीम इंडिया में कमबैक को तरस रहे हैं. 2 साल पहले ईशान ने बीसीसीआई के ऑर्डर को ठुकराने की गलती की थी, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ गया. एशिया कप 2023 में टीम का हिस्सा रहे ईशान इस बार सेलेक्टर्स के रडार में भी नहीं हैं. दो साल में ईशान किशन अर्श से फर्श पर आ चुके हैं.

इंजरी बनी रोड़ा

ईशान किशन हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते दिखे. उन्होंने काउंटी में भी बल्ले से हल्ला मचाया. अब एशिया कप से पहले दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन के पास खुद को साबित करने का गोल्डन चांस था. लेकिन अब इंजरी रोड़ा बन गई. ईशान दलीप ट्रॉफी से इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं. अब कुछ समय ये इंजरी उनके लिए काल साबित हो सकती है.