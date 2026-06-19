शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी के ब्रोमांस से हर कोई वाकिफ है. दोनों में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. हालांकि, ईशान टीम इंडिया से सालभर से ज्यादा समय से ड्रॉप थे, लेकिन अब कमबैक के बाद दोनों का मस्ती-मजाक शुरू हो चुका है. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद ईशान ने शुभमन गिल की पोल खोली. दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शतक ठोक टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन मैच के बाद ईशान ने बताया कि वह गिल के चक्कर में जल्दी आउट हो गए.
ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच दूसरे वनडे में बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली थी. ईशान ने 79 गेंद में 125 रन की पारी खेली थी, जिसमें 7 छक्के और 14 चौके जमाए थे. वहीं, गिल ने 110 गेंद में 154 रन ठोके. उन्होंने अपनी पारी में 22 चौके और 2 छक्के जमाए. इन पारियों की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 402 रन टांग दिए थे और भारत ने मुकाबले में 170 रन से एकतरफा जीत दर्ज की.
इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफीशियल इंस्टाग्राम से एक शानदार वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में कप्तान गिल और किशन मस्ती करते दिख रहे हैं. ईशान किशन ने वीडियो में खुलासा किया कि गिल ने उन्हें 6 छक्के मारने के लिए उकसाया और वह आउट हो गए. उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर नंगेलिया खरोटी की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े, लेकिन हैट्रिक छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे.
किशन ने कैमरे पर मजाक में कहा, "मुझसे छह छक्के लगवाने के चक्कर में मेरे 70 रन कम करवा दिए." गिल ने कहा, "वैसे भी तुम्हें छक्के मारने ही थे." हंसते हुए किशन ने जवाब दिया, "100 परसेंट." किशन की पारी में 14 चौके और सात छक्कों के दम पर अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जमाया और वनडे में 1000 रन भी पूरे किए.
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ईशान ने गेम प्लान के बारे में कहा, "सच कहूं तो, मैं बस चीजों को आसान रख रहा था. प्लान यह था कि जब गिल बल्लेबाजी कर रहे हों तो एक अच्छी साझेदारी बनाई जाए. सभी चाहते थे मैं बस बल्लेबाजी करता रहूं क्योंकि मुझे लगता है कि विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा था और हमें पता था कि जब हम गेंदबाजों पर हावी होना चाहें, तो किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं. इसलिए प्लान बस यही था कि चीजों को आसान रखा जाए और जरूरत पड़ने पर अच्छे शॉट्स खेले जाएं."