ईशान ने गेम प्लान के बारे में कहा, "सच कहूं तो, मैं बस चीजों को आसान रख रहा था. प्लान यह था कि जब गिल बल्लेबाजी कर रहे हों तो एक अच्छी साझेदारी बनाई जाए. सभी चाहते थे मैं बस बल्लेबाजी करता रहूं क्योंकि मुझे लगता है कि विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा था और हमें पता था कि जब हम गेंदबाजों पर हावी होना चाहें, तो किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं. इसलिए प्लान बस यही था कि चीजों को आसान रखा जाए और जरूरत पड़ने पर अच्छे शॉट्स खेले जाएं."