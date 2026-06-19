Add Zee Business As A Preferred Source
App

6, 6 और OUT... गिल ने ईशान को उकसाया, मैच के बाद किशन ने लगाए आरोप, कहा- मेरे 70 रन कम...

शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी के ब्रोमांस से हर कोई वाकिफ है. दोनों में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. हालांकि, ईशान टीम इंडिया से सालभर से ज्यादा समय से ड्रॉप थे, लेकिन अब कमबैक के बाद दोनों का मस्ती-मजाक शुरू हो चुका है. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बाद ईशान ने गिल की पोल खोली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:23 AM IST
6, 6 और OUT... गिल ने ईशान को उकसाया, मैच के बाद किशन ने लगाए आरोप, कहा- मेरे 70 रन कम...
Image Credit: Ishan Kishan and Shubman Gill (BCCI)

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6, 6 और OUT.. गिल ने ईशान को उकसाया, मैच के बाद किशन ने लगाए आरोप
IND vs AFG2 min ago
2
cg cm vishnu deo sai8 min ago
3
Uber13 min ago
4
Delhi weather13 min ago
5
uttarakhand weather news15 min ago