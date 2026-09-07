अब टीम इंडिया में चुने जाने की टेंशन नहीं लेते ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी ठोक बोल दी दिल की बात

स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम इंडिया की T20I प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं. ODI में भी उन्हें टीम में शामिल किया जा रहा है. झारखंड के खिलाड़ी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में शानदार दोहरा शतक जड़कर अब टेस्ट के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. ईशान ने 2023 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन दो मैचों में मौका मिलने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. भारतीय क्रिकेट टीम नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां उन्हें दो टेस्ट मैच खेलनी है. इस शृंखला से पहले ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में डबल सेंचुरी जड़कर अपना दावा ठोका है.