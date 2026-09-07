अब टीम इंडिया में चुने जाने की टेंशन नहीं लेते ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी ठोक बोल दी दिल की बात

स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन टीम इंडिया की T20I प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह स्थापित कर चुके हैं. ODI में भी उन्हें टीम में शामिल किया जा रहा है. झारखंड के खिलाड़ी ने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में शानदार दोहरा शतक जड़कर अब टेस्ट के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है. ईशान ने 2023 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन दो मैचों में मौका मिलने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. भारतीय क्रिकेट टीम नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां उन्हें दो टेस्ट मैच खेलनी है. इस शृंखला से पहले ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में डबल सेंचुरी जड़कर अपना दावा ठोका है.
चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ चल रहे मैच में 270 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर ईशान किशन ने अपने दिल की बात बताई. जब उनसे पूछा गया कि टेस्ट टीम में वापसी को लेकर उनकी क्या सोच है तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वो अब सिर्फ बल्ले से रन बनाने के बारे में सोचते हैं... इसके अलावा कुछ नहीं.
दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद ईशान किशन ने कहा कि यह पारी रेड-बॉल फॉर्मेट में अपनी काबिलियत साबित करने के बारे में कम थी, और उनके अंदर आए बदलाव को दिखाने वाली ज्यादा थी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैंने खुद को बदलने की कोई खास कोशिश नहीं की. यह सब अपने आप हुआ. जब मैं (भारत की) टीम से बाहर था, तो मुझे एहसास हुआ कि आखिर में हमारा एक ही काम है, बस रन बनाना. यही एक चीज है जो आपके करियर में काम आती है.''
ईशान किशन ने आगे कहा कि कोई भी दूसरी सोच सिर्फ आपकी सोच को प्रभावित करेगी, आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी और आप पर बेवजह का दबाव डालेगी. मुझे एहसास हुआ कि उन फालतू विचारों की कोई जरूरत नहीं है. हमारा काम है मैदान पर उतरना और टीम के लिए मैच जीतना.
28 वर्षीय ईशान किशन ने 2014 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा था. उनकी पहचान एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर होती थी, लेकिन निरंतरता की कमी देखने को मिलती थी. 2020 तक ईशान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 44 मैचों में 37.5 की औसत से 2665 रन बनाए थे. 2021 से इन आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने इस दौरान 23 मैचों में 53.5 की औसत से 1550 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक भी शामिल हैं.