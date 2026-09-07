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अब टीम इंडिया में चुने जाने की टेंशन नहीं लेते ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी ठोक बोल दी दिल की बात

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में 270 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर ईशान किशन ने अपने दिल की बात बताई. उन्होंने कहा कि ये पारी रेड-बॉल फॉर्मेट में अपनी काबिलियत साबित करने के बारे में कम थी, और उनके अंदर आए बदलाव को दिखाने वाली ज्यादा थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 07, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:45 PM IST
अब टीम इंडिया में चुने जाने की टेंशन नहीं लेते ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी में डबल सेंचुरी ठोक बोल दी दिल की बात
Image Credit: डबल सेंचुरी जड़ ईशान किशन ने कही दिल की बात (screengrabs/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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