ईशान किशन कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान... मोहम्मद शमी को मिला मौका, श्रीलंका सीरीज से पहले घोषित हुई ये टीम

East Zone Squad for Duleep Trophy 2026: भारत-श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज से पहले चयनकर्ताओं ने डोमेस्टिक सीजन की शुरुआत के लिए एक टीम का ऐलान कर कर दिया है. आगामी दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इसकी शुरुआत 23 अगस्त से होगी. बता दें कि उससे पहले टेस्ट सीरीज श्रीलंका में 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी. दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त को ही शुरू होगा.
ईशान किशन को इस टूर्नामेंट के लिए नया कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि बिहार के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी उनके उप-कप्तान के रूप में भूमिका निभाएंगे. इस बीच 2025 संस्करण में कप्तानी करने वाले रियान पराग हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. असम में जन्मे पराग को आईपीएल 2026 के दौरान यह चोट लगी थी और जून के महीने में उनकी सर्जरी हुई है.
पराग फिलहाल मैदान से दूर हैं क्योंकि उनकी वापसी के लिए अभी कोई ठोस योजना नहीं है. फिट होने के बाद उनके बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने की संभावना है. दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी को नेतृत्व की भूमिका दी गई है क्योंकि बीसीसीआई का उद्देश्य उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है. मात्र 15 वर्ष के वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ युवा सीरीज में टीम का नेतृत्व किया है और इस साल की शुरुआत में उन्हें अंडर-19 वनडे विश्व कप के दौरान उप-कप्तान भी बनाया गया था. उन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था.
अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले एक साल से टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने इस दिग्गज खिलाड़ी पर दोबारा विचार नहीं किया है, विशेषकर लाल गेंद के क्रिकेट में. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उनकी फिटनेस को चिंता का विषय बताया था, लेकिन शमी पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन फॉर्म में दिखे थे.
भारतीय टीम वर्तमान में लाल गेंद के क्रिकेट में संघर्ष कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में कई घरेलू सीरीज हार चुकी है. ऐसे में अगर श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की सीरीज योजना के अनुसार नहीं रहती है, तो शमी पर फिर से विचार किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर, बंगाल के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के पास भी खुद को साबित करने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि वह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद से टीम के मुख्य प्लान से बाहर चल रहे हैं.
टीम में एक और बड़ी कमी आकाश दीप की खलेगी. आईपीएल के दौरान उन्हें पीठ में चोट लगी थी और तब से वह खेल से बाहर हैं. उनकी अनुपस्थिति में सूरज सिंधु जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में जगह दी जा सकती है. बंगाल के इस तेज गेंदबाज ने 2025-2026 सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था.
ईस्ट जोन टीम (East Zone Squad): अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जायसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, ईशान किशन (कप्तान), कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), सुभांशु सेनापति, डेनिश दास, अभिजीत सरकार.