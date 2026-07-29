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ईशान किशन कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान... मोहम्मद शमी को मिला मौका, श्रीलंका सीरीज से पहले घोषित हुई ये टीम

East Zone Squad for Duleep Trophy 2026: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज से पहले दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है. ईशान किशन कप्तान और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बने हैं. मोहम्मद शमी को भी टीम में रखा गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 29, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:29 PM IST
ईशान किशन कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान... मोहम्मद शमी को मिला मौका, श्रीलंका सीरीज से पहले घोषित हुई ये टीम
Image Credit: ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और मोहम्मद शमी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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