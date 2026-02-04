छलांग हो तो ऐसी... ICC T20I रैंकिंग में ईशान किशन ने मचाया तहलका, 4 दिन में 32 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटछलांग हो तो ऐसी... ICC T20I रैंकिंग में ईशान किशन ने मचाया तहलका, 4 दिन में 32 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा

Latest ICC T20I Team Rankings​: आईसीसी ने जो ताजा T20I रैंकिंग जारी किया है, उसके अनुसार बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा 917 रेटिंग के साथ शिखर पर मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का जलवा है और वो 776 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं. पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद 748 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:33 PM IST
Latest ICC T20I Team Rankings: टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले आईसीसी ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है. दोनों जगह भारत का दबदबा बरकरार है. हालांकि, असली छलांग तो लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने लगाई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए 5 मैचों की सीरीज में ईशान ने बल्ले से तबाही मचाते हुए 4 पारियों में 215 रन बना दिए. शानदार फॉर्म के कारण उन्होंने ICC T20I रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है.

ईशान किशन ने लगाई लंबी छलांग

ICC T20I रैंकिंग में भले ही ईशान किशन टॉप-20 बल्लेबाजों की सूची में भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है. जी हां, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ने 4 दिन में 32 बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ईशान 64वें स्थान पर थे. इस शृंखला में वो 4 दिन यानी 4 मुकाबले खेले और अब ताजा रैंकिंग में 32वें स्थान पर पहुंच चुके हैं.

तिलक-सूर्या किस नंबर पर हैं?

ICC T20I रैंकिंग में बल्लेबाजों में तिलक वर्मा नंबर-4 पर हैं, वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे नंबर पर पहुंच चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सूर्या टॉप स्कोरर रहे थे. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 पारियों में 80.67 की औसत और 196.75 की शानदार स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 242 रन बनाए थे. वहीं, बात करें तिलक वर्मा की तो चोट की तो इंजरी की वजह से वो इस साल एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेले हैं. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो टीम इंडिया की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं.

