Video: ईशान किशन ने बीच मैदान पर किया तगड़ा ब्लंडर, LIVE मैच में यूं बन गया मजाक, फैंस ने भी पकड़ लिया सिर

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तगड़ा ब्लंडर कर दिया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. LIVE मैच में विकेट के पीछे ईशान किशन की एक गलती का खूब मजाक बन रहा है. बता दें कि भारत ने जिम्बाब्वे को हरारे में शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 90 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत ने इसी के साथ ही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है.
भारत ने इस मैच में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए. मेहमान टीम की तरफ से ईशान किशन ने सर्वाधिक 81 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 60 रन की नाबाद पारी खेली. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवरों में सिर्फ 129 रन पर सिमट गई. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 17 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, जबकि यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट निकाले. इस मैच के दौरान ईशान किशन बल्लेबाजी में सबसे बड़े स्टार रहे, लेकिन उन्होंने विकेट के पीछे एक आसान सा रनआउट का मौका गंवा दिया. इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी.
जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 44 गेंदों पर शानदार 81 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. हालांकि विकेट के पीछे ईशान किशन से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया. हुआ यूं कि जिम्बाब्वे की पारी के दौरान 15वें ओवर में तदिवनाशे मारुमानी ने रवि बिश्नोई की पांचवीं गेंद को डीप बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ खेला. जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के बीच तालमेल की कमी हुई जिसके कारण दोनों खिलाड़ी बॉलर एंड पर फंस गए, जिससे भारत को स्ट्राइकर एंड पर रनआउट करने का एक आसान मौका मिला था.
हालांकि, ईशान किशन ने लापरवाही से स्टंप्स की तरफ अंडरआर्म थ्रो किया. थ्रो स्टंप्स पर नहीं लगा और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रनआउट होने से बच गए. रनआउट मिस करने के बाद ईशान किशन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ तुरंत अपना सिर पकड़ लिया, जबकि टीम के साथी और फैंस हैरान रह गए. यह पल जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिलने के बाद ईशान किशन से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इसके बारे में पूछा गया. ईशान किशन ने तब मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे लगा कि बल्लेबाज पहले ही क्रीज के अंदर है, लेकिन मेरी गलती थी.'
ईशान किशन ने मैच के बाद कहा, 'अगली बार मैं बेल्स पर ध्यान दूंगा.' अच्छी बात यह रही कि भारत के लिए इस चूक का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के दिए 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर ऑल-आउट हो गई. भारत को 90 रनों की शानदार जीत और तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त मिल गई. तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.