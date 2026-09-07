खत्म हुआ 31 सालों का इंतजार, दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन ने रचा इतिहास, बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर सके ये कारनामा

Ishan Kishan Double Century: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में दोहरा शतक जड़कर ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है. साउथ जोन के खिलाफ चल रहे मुकाबले में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे ईशान ने पहली पारी में 250 रनों की शानदार पारी खेली. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मौजूद फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हुए उन्होंने 27 चौके और 7 छक्के जड़े. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ईशान ने 111 रन बनाए थे. दूसरे दिन भी उन्होंने बल्ले से कोहराम मचाया और शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर इतिहास रच दिया. 301 गेंदों पर 250 रन बनाने के बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए.
ईशान किशन की ये डबल सेंचुरी कई मायने में ऐतिहासिक है. वो बतौर कप्तान दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले 1987 में अंशुमन गायकवाड़ ने ये कारनामा किया था. इसके अलावा ईशान ने 31 सालों से सूखे का भी अंत कर दिया.
31 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ है, जब ईस्ट जोन के किसी बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़ा है. ईशान किशन ने ईस्ट जोन के सभी फैंस को इस पारी की बदौलत खुश होने का मौका दिया है. इस शानदार पारी के दौरान वो कभी भी संघर्ष करते नहीं दिखे. साउथ जोन के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ शॉट पिच गेंदों की बौछार भी की, लेकिन ईशान किशन ने आक्रामक रवैया अपनाकर विरोधी टीम के सभी प्लान को विफल कर दिया. टेस्ट में उन्होंने वनडे के अंदाज में बैटिंग कर महफिल लूट ली.
ईशान किशन के दोहरा शतक और कुमार कुशाग्र की 101 रनों की पारी के दम पर ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है. दूसरे दिन के टी ब्रेक तक ईस्ट जोन ने 6 विकेट खोकर 626 रन बना लिए. साउथ जोन के गेंदबाजों ने हथियार डाल दिए हैं और उन्हें बस पारी घोषित होने का इंतजार है.
ईस्ट जोन की प्लेइंग XI: अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (C) (विकेटकीपर), एमडी कौनैन क़ुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमार
साउथ जोन की प्लेइंग XI: रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (C), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद, एमडी निधिश