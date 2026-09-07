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खत्म हुआ 31 सालों का इंतजार, दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन ने रचा इतिहास, बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर सके ये कारनामा

Ishan Kishan Double Century: साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईशान किशन ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ा. बतौर कप्तान वो दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले 1987 में अंशुमन गायकवाड़ ने ये कारनामा किया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:29 PM IST
खत्म हुआ 31 सालों का इंतजार, दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन ने रचा इतिहास, बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर सके ये कारनामा
Image Credit: ईशान किशन ने खत्म किया 31 सालों का सूखा (@BCCIdomestic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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