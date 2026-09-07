खत्म हुआ 31 सालों का इंतजार, दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन ने रचा इतिहास, बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर सके ये कारनामा

Ishan Kishan Double Century: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में दोहरा शतक जड़कर ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है. साउथ जोन के खिलाफ चल रहे मुकाबले में ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे ईशान ने पहली पारी में 250 रनों की शानदार पारी खेली. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में मौजूद फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हुए उन्होंने 27 चौके और 7 छक्के जड़े. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ईशान ने 111 रन बनाए थे. दूसरे दिन भी उन्होंने बल्ले से कोहराम मचाया और शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर इतिहास रच दिया. 301 गेंदों पर 250 रन बनाने के बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए.