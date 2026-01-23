Advertisement
trendingNow13084186
Hindi Newsक्रिकेटरायपुर में बिहारी बाबू का जलवा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, टी20 वर्ल्ड कप से पहले बजाया बिगुल

रायपुर में 'बिहारी बाबू' का जलवा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, टी20 वर्ल्ड कप से पहले बजाया बिगुल

भारत  और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 209 रनों का लक्ष्य दिया था. बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन ने और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने. किशन ने देखते ही देखते महज 21 गेंदों में ताबड़तोड़ पचासा ठोक दिया

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan kishan
Ishan kishan

भारत  और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 209 रनों का लक्ष्य दिया था. न्यूजीलैंड की  ओर से रचिन रवींद्र ने 44 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा 47 रनों की पारी खेली. सैंटनर के फिनिशिंग टच की  वजह से न्यूजीलैंड 208 रनों तक पहुंच पाई. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन फिर बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन ने और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने. किशन ने देखते ही देखते महज 21 गेंदों में ताबड़तोड़ पचासा ठोक दिया और फिर 32 गेंदों में 76 रनों की धुआंधार पारी खेलकर अपना विकेट दे बैठे. अपनी पारी के दौरान किशन ने जमकर चौके और छक्के उड़ाए. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम