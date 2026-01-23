रायपुर में 'बिहारी बाबू' का जलवा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, टी20 वर्ल्ड कप से पहले बजाया बिगुल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 209 रनों का लक्ष्य दिया था. न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रवींद्र ने 44 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा 47 रनों की पारी खेली. सैंटनर के फिनिशिंग टच की वजह से न्यूजीलैंड 208 रनों तक पहुंच पाई. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन फिर बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे ईशान किशन ने और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने. किशन ने देखते ही देखते महज 21 गेंदों में ताबड़तोड़ पचासा ठोक दिया और फिर 32 गेंदों में 76 रनों की धुआंधार पारी खेलकर अपना विकेट दे बैठे. अपनी पारी के दौरान किशन ने जमकर चौके और छक्के उड़ाए.

