एशिया कप से पहले बुरी खबर, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज, टीम की ताकत हो गई आधी

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. इसी बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गए. 27 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कुछ हफ्ते पहले ईस्ट जोन का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाले इस 6 टीमों के टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे. ओडिशा के 20 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वैन को ईशान किशन की जगह ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है.

ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने इस खबर की पुष्टि की है कि ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गए. ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) पर जानकारी देते हुए लिखा, 'ओडिशा के विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वैन को दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम में चुना गया है, वे ईशान किशन की जगह लेंगे. वह संदीप पटनायक के साथ टीम में शामिल होंगे, जबकि स्वास्तिक सामल को स्टैंडबाय के तौर पर रखा गया है.

14 मार्च 2021 को किया था डेब्यू

ईशान किशन ने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 T20I मैच खेले हैं. ईशान किशन ने आखिरी बार 29 जून से 2 जुलाई तक टॉन्टन में समरसेट के खिलाफ नॉटिंघमशायर के लिए एक काउंटी मैच खेला था. ईशान किशन ने उस मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए थे.

ईस्ट जोन का मैच 28 से 31 अगस्त तक

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन अब ईस्ट जोन की टीम की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बंगाल के 29 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्होंने अब तक खेले गए 103 फर्स्ट क्लास मैचों में 7841 रन बनाए हैं, उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए ईशान किशन के साथ उप-कप्तान घोषित किया गया है. दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ईस्ट जोन का सामना नॉर्थ जोन से 28 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में होगा. शुभमन गिल नॉर्थ जोन टीम के कप्तान हैं और टीम में यश ढुल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज और युद्धवीर सिंह चरक जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.