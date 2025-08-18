एशिया कप से पहले बुरी खबर, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज, टीम की ताकत हो गई आधी
Advertisement
trendingNow12885945
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप से पहले बुरी खबर, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज, टीम की ताकत हो गई आधी

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. इसी बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 18, 2025, 10:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप से पहले बुरी खबर, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज, टीम की ताकत हो गई आधी

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. इसी बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गए. 27 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कुछ हफ्ते पहले ईस्ट जोन का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाले इस 6 टीमों के टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे. ओडिशा के 20 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वैन को ईशान किशन की जगह ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है.

पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुआ भारत का ये विस्फोटक बल्लेबाज

ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने इस खबर की पुष्टि की है कि ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन दलीप ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट से बाहर हो गए. ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) पर जानकारी देते हुए लिखा, 'ओडिशा के विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वैन को दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम में चुना गया है, वे ईशान किशन की जगह लेंगे. वह संदीप पटनायक के साथ टीम में शामिल होंगे, जबकि स्वास्तिक सामल को स्टैंडबाय के तौर पर रखा गया है.

अजूबा: दुनिया के 5 खूंखार बल्लेबाज... जिन्होंने वनडे करियर की पहली ही गेंद पर ठोक दिया छक्का

14 मार्च 2021 को किया था डेब्यू

ईशान किशन ने 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. ईशान किशन ने भारत के लिए अभी तक 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 T20I मैच खेले हैं. ईशान किशन ने आखिरी बार 29 जून से 2 जुलाई तक टॉन्टन में समरसेट के खिलाफ नॉटिंघमशायर के लिए एक काउंटी मैच खेला था. ईशान किशन ने उस मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए थे.

टीम इंडिया की भलाई के लिए इस क्रिकेटर का एशिया कप से बाहर रहना जरूरी, टी20 टीम में नहीं बनती जगह

ईस्ट जोन का मैच 28 से 31 अगस्त तक

ईशान किशन की गैरमौजूदगी में बंगाल के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन अब ईस्ट जोन की टीम की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बंगाल के 29 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्होंने अब तक खेले गए 103 फर्स्ट क्लास मैचों में 7841 रन बनाए हैं, उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए ईशान किशन के साथ उप-कप्तान घोषित किया गया है. दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ईस्ट जोन का सामना नॉर्थ जोन से 28 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में होगा. शुभमन गिल नॉर्थ जोन टीम के कप्तान हैं और टीम में यश ढुल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज और युद्धवीर सिंह चरक जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
Crimea
रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
;