Ishan Kishan: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी ने शतक ठोककर कमाल दिखाया. अपने दूसरे वनडे शतक के बाद ईशान 1000 वनडे रन पूरे किए. अब ये कारनामा किसने सबसे तेज किया है, इसे आप यहां देख सकते हैं.
Ishan Kishan: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी ने कमाल दिखाया. ईशान किशन ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक पूरा किया. टीम इंडिया में उनकी जगह डेब्यू के बाद से पक्की नहीं थी, कभी अंदर तो कभी बाहर दिखते थे. लेकिन 2026 में टीम इंडिया में कमबैक के बाद अपनी दावेदारी पेश कर दी है. उन्होंने दूसरे वनडे शतक के बाद ईशान 1000 वनडे रन पूरे किए. अब ये कारनामा किसने सबसे तेज किया है, इसे आप यहां देख सकते हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिला था. रोहित की 48 रन की पारी से टीम को जोरदार शुरुआत मिली. इसके बाद शुभमन गिल और ईशान किशन ने खूंटा गाड़ा. ईशान ने 79 गेंद में 7 छक्कों और 14 चौकों की बदौलत 125 रन की पारी खेली जबकि गिल ने 110 गेंद में 22 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 154 रन ठोके. भारत ने इन दो शतकों के दम पर 402 रन बोर्ड पर टांग दिए.
गेंदो के हिसाब से देखें तो सबसे तेज 1000 रन ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में ईशान किशन ने चौथे स्थान पर कब्जा जमाया है. पारियों के हिसाब से वह काफी पीछे नजर आते हैं. उन्होंने 29वीं पारी में 1000 रन पूरे किए हैं. पारियों के हिसाब से सबसे तेज 1000 वनडे रन के मामले में शुभमन गिल वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने महज 19 पारियों में 1000 वनडे रन पूरे कर लिए थे.
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गेंदो के हिसाब से सबसे तेज 1000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में नंबर-1 पर हार्दिक पांड्या हैं. हार्दिक ने 857 गेंद में अपने 1000 वनडे रन पूरे कर लिए थे. दूसरे नंबर पर केदार जाधव हैं, जिन्होंने 936 गेंद में 1000 वनडे रन पूरे किए थे. ईशान किशन चौथे स्थान पर आए हैं. उन्हें 1000 वनडे रन पूरे करने के लिए 966 गेंद लगी हैं.