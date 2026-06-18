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ईशान किशन की धोनी वाली लिस्ट में एंट्री... 1000 ODI रन बनाने में कौन सबसे तेज? देखें लिस्ट

Ishan Kishan: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी ने शतक ठोककर कमाल दिखाया. अपने दूसरे वनडे शतक के बाद ईशान 1000 वनडे रन पूरे किए. अब ये कारनामा किसने सबसे तेज किया है, इसे आप यहां देख सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:29 AM IST
ईशान किशन की धोनी वाली लिस्ट में एंट्री... 1000 ODI रन बनाने में कौन सबसे तेज? देखें लिस्ट
Image Credit: Ishan Kishan (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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