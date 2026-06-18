Ishan Kishan: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. दूसरे मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी ने कमाल दिखाया. ईशान किशन ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक पूरा किया. टीम इंडिया में उनकी जगह डेब्यू के बाद से पक्की नहीं थी, कभी अंदर तो कभी बाहर दिखते थे. लेकिन 2026 में टीम इंडिया में कमबैक के बाद अपनी दावेदारी पेश कर दी है. उन्होंने दूसरे वनडे शतक के बाद ईशान 1000 वनडे रन पूरे किए. अब ये कारनामा किसने सबसे तेज किया है, इसे आप यहां देख सकते हैं.