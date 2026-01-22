टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, तोड़ दिया कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भरोसा

Advertisement
टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी, तोड़ दिया कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भरोसा



IND vs NZ 1st T20I: टीम इंडिया की जीत के जश्न ने एक बल्लेबाज की नाकामी को छिपा दिया. इस बल्लेबाज ने सुनहरे मौके की बर्बादी कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है. बता दें कि भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम को 48 रन से हरा दिया. इस मैच में जहां अभिषेक शर्मा (84) और रिंकू सिंह (44) जैसे बल्लेबाजों ने अपना जलवा दिखाया, वहीं ईशान किशन महज 8 रन बनाकर चलते बने.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 22, 2026, 08:09 AM IST




टीम इंडिया के इस बल्लेबाज ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी

ईशान किशन को लगभग दो साल से भी ज्यादा समय के बाद भारतीय टी20 टीम की प्लेइंग इलेवन में मौका मिला, लेकिन उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में ईशान किशन सिर्फ 5 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए. ईशान किशन को डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत की टी20 टीम में जगह दी गई थी.

तोड़ दिया कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भरोसा

ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के इस सीजन में अपनी कप्तानी में झारखंड को चैंपियन बनाया था. ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के 2025 सीजन में कुल 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 197.33 के स्ट्राइक रेट और 57.44 की औसत से सबसे ज्यादा 517 रन बनाए हैं. ईशान किशन ने इस दौरान 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. ईशान किशन को जब बुधवार को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भरोसा तोड़ दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर T20I मैच से पहले ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था.

भारत ने न्यूजीलैंड को पीटा

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

