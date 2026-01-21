वनवास के बाद लौटे ईशान किशन का फ्लॉप शो, सिर्फ 5 गेंदों में लौटे पवेलियन, क्या बना पाएंगे दूसरे मुकाबले में जगह?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी 20 मुकाबले टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन गजब की फॉर्म में थे. उन्होंने सय्यद मुस्ताक अली में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट में जमकर रन बनाए थे. किशन ने सय्यद मुस्ताक में 500 से भी ज्यादा रन बनाए थे और उन्हें टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया में सरप्राइज एंट्री मिली थी. किशन बेहद ही शानदार फॉर्म थे और सिलेक्टर्स ने उन्हें टी20 सीरीज के साथ-साथ टी20 विश्व कप के स्क्वॉड में भी जगह दी. हालांकि किशन ने पूरी तरह से निराश किया और वह पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके. वह महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

किशन का फ्लॉप शो

टीम इंडिया में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे ईशान किशन ने अपनी पारी की शुरुआत चौके के साथ की और वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे. उन्होंने कुल 8 रन बनाए और वो भी 2 चौकों की मदद से आए. कयास लगाए जा रहे थे कि किशन आज शानदार पारी खेलेंगे. लेकिन, वह 8 रन पर अपना विकेट दे बैठे. ऐसे में उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होगा कि दूसरे मुकाबले में वह जगह बना पाते हैं या नहीं. किशन के पास जबरदस्त मौका था कि वह अपने आप को विश्व कप के पहले साबित कर पाए. हालांकि, वह ऐसा करने में नाकाम रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह कुछ खास कर पाते हैं या नहीं.

शतक से चूके अभिषेक

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली. अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 8 छक्के लगाए. एक समय लग रहा था कि अभिषेक बड़े ही आसानी से शतक ठोक देंगे, लेकिन 84 रनों के योग पर वह अपना विकेट दे बैठे. बता दें कि अभिषेक ने 240 के स्ट्राइक रेट से तेजी से जमकर रन बनाए और वह शतक लगाते-लगाते रह गए. अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत अभिषेक ने टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया.

किशन का ट20 करियर

ईशान किशन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में की थी. उन्होंने अभी तक अपने कररियर में खेले 33 मैचों की 33 पारियों में 25.12 की औसत और 124.89 के स्ट्राइक रेट से 804 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 89 रनों का रहा है. वहीं, किशन एक बाद नॉटआउट भी रहे हैं.आज किशन पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में उनके सामने अगले मुकाबले में वापसी करने की जबरदस्त चुनौती होगी.

