Advertisement
trendingNow13082093
Hindi Newsक्रिकेटवनवास के बाद लौटे ईशान किशन का फ्लॉप शो, सिर्फ 5 गेंदों में लौटे पवेलियन, क्या बना पाएंगे दूसरे मुकाबले में जगह?

वनवास के बाद लौटे ईशान किशन का फ्लॉप शो, सिर्फ 5 गेंदों में लौटे पवेलियन, क्या बना पाएंगे दूसरे मुकाबले में जगह?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी 20 मुकाबले टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन गजब की फॉर्म में थे. हालांकि किशन ने पूरी तरह से निराश किया और वह पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके. वह महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan kishan
Ishan kishan

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी 20 मुकाबले टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है. टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन गजब की फॉर्म में थे. उन्होंने सय्यद मुस्ताक अली में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट में जमकर रन बनाए थे. किशन ने सय्यद मुस्ताक में 500 से भी ज्यादा रन बनाए थे और उन्हें टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया में सरप्राइज एंट्री मिली थी. किशन बेहद ही शानदार फॉर्म थे और सिलेक्टर्स ने उन्हें टी20 सीरीज के साथ-साथ टी20 विश्व कप के स्क्वॉड में भी जगह दी. हालांकि किशन ने पूरी तरह से निराश किया और वह पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके. वह महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 

किशन का फ्लॉप शो

टीम इंडिया में लंबे समय के बाद वापसी कर रहे ईशान किशन ने अपनी पारी की शुरुआत चौके के साथ की और वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे. उन्होंने कुल 8 रन बनाए और वो भी 2 चौकों की मदद से आए. कयास लगाए जा रहे थे कि किशन आज शानदार पारी खेलेंगे. लेकिन, वह 8 रन पर अपना विकेट दे बैठे. ऐसे में उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होगा कि दूसरे मुकाबले में वह जगह बना पाते हैं या नहीं. किशन के पास जबरदस्त मौका था कि वह अपने आप को विश्व कप के पहले साबित कर पाए. हालांकि, वह ऐसा करने में नाकाम रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह कुछ खास कर पाते हैं या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

शतक से चूके अभिषेक 

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज  अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 84 रनों की धमाकेदार पारी खेली. अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 8 छक्के लगाए. एक समय लग रहा था कि अभिषेक बड़े ही आसानी से शतक ठोक देंगे, लेकिन 84 रनों के योग पर वह अपना विकेट दे बैठे. बता दें कि अभिषेक ने 240 के स्ट्राइक रेट से तेजी से जमकर रन बनाए और वह शतक लगाते-लगाते रह गए. अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत अभिषेक ने टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया. 

किशन का ट20 करियर

ईशान किशन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में की थी. उन्होंने अभी तक अपने कररियर में खेले 33 मैचों की 33 पारियों में 25.12 की औसत और 124.89 के स्ट्राइक रेट से 804 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 89 रनों का रहा है. वहीं, किशन एक बाद नॉटआउट भी रहे हैं.आज किशन पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके और 8 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे में उनके सामने अगले मुकाबले में वापसी करने की जबरदस्त चुनौती होगी.

 

ये भी पढ़ें: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने किए इतने बदलाव, पहले मुकाबले में 3 खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री, देखें प्लेइंग 11

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ishan Kishan

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह