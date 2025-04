ईशान किशन ने ये क्या कर डाला...मुंबई को 'मुफ्त' में मिला विकेट, गुस्से से लाल हुईं काव्या मारन

SRH vs MI IPL 2025: आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. पहले मैच में 286 रन का स्कोर खड़ा करने वाली यह टीम लगातार रनों के लिए जूझ रही है. टूर्नामेंट के 41वें मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम के शुरुआती चार विकेट 25 गेंद के अंदर ही गिर गए. काव्या मारन के हिस्से में एक बार फिर से निराशा आई है. वह हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गुस्से में नजर आईं.

सनराइजर्स का टॉप-4 फेल

हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सनराइजर्स के फैंस ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया. उन्हें लगा कि टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिल गया, लेकिन हुआ इसके उलट. पावरप्ले में टीम की हवा निकल गई. ट्रैविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी जल्द ही पवेलियन लौट गए. चारों बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. हेड का खाता नहीं खुला. अभिषेक 8, नीतीश 2 और ईशान 1 रन बनाकर आउट हो गए.

खुद ही पवेलियन की लौटे ईशान

ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रैविस हेड का विकेट ले लिया. हेड बाउंड्री लगाने के प्रयास में नमन धीर को कैच दे बैठे. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन आए. किशन को बोल्ट और दीपक चाहर की स्विंग के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए चाहर आए. उनकी पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी. ईशान ने बल्ला लगाया, लेकिन ऐसा लगा कि वह वाइड थी. तभी ईशान पवेलियन की ओर चल दिए. यह देखकर अंपायर ने उंगली उठा दी. ईशान के पवेलियन लौटते समय मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनकी सिर पर हाथ मारा और उनका हौसला बढ़ाया. उनके अलावा मुंबई के कई खिलाड़ी ईशान के पास गए. दरअसल, बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पिछले सीजन तक मुंबई इंडियंस की टीम का सदस्य था. उन्हें मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स ने 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा है.

