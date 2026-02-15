IND-PAK मैच से पहले ईशान किशन की खुली पोल.. दादा जी की जुबान से फिसला गर्लफ्रेंड का नाम, कहा- मॉडल है..

क्रिकेट जगत में चारों तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के चर्चे हैं. इस बीच टीम इंडिया के इन फॉर्म ओपनर सुर्खियों में आ चुके हैं. इस बार अपनी बल्लेबाजी को लेकर नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर, ईशान के दादा जी की जुबान से उनकी गर्लफ्रेंड का नाम फिसल गया है. जिससे ईशान के मॉडल के साथ अफेयर की पुष्टि हो गई है.
क्या बोले ईशान के दादा जी?
ईशान के दादा जी ने एनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'ईशान जिससे भी शादी करेगा हम स्वीकार करते हैं. उसके बड़े भाई ने कहा कि पल्लवी से शादी करेंगे तो हमने स्वीकार कर लिया. अब इसका भी कर लेंगे. अदिती उसकी गर्लफ्रेंड है वो जयपुर में रहती है. मॉडल है, मिस इंडिया कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर आई थी. अदिती ने पुराना इंटरव्यू देखा था, देखने के बाद काफी प्रशंसा कर रही थी. ईशान किसी से भी शादी कर ले हम खुश हैं. हम खुश रहते हैं जिसमें बच्चों का खुशी होता है वही करना चाहिए. गांव वालों नही नहीं सुननी चाहिए.'
कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड?
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया मिस डीवा 2018 की विनर रही हैं. फैशन क्रेडिबिलिटी के साथ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और सुर्खियों में बनी रहती हैं. फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट से नेशनल ब्यूटी क्वीन बनने तक के अदिति के सफर ने उन्हें एक अलग पहचान दी है. ईशान किशन और अदिति हुंडिया के बारे में अटकलें 2019 IPL फाइनल के दौरान शुरू हुईं. स्टैंड में उनकी मौजूदगी ने "मिस्ट्री फैनगर्ल" बज को हवा दी, जो आज भी फैन थ्योरीज को आगे बढ़ाती है. लाइक्स, कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर हल्के-फुल्के इंटरैक्शन ईशान किशन की गर्लफ्रेंड के अफेयर के चर्चों को गर्म रखते हैं.
शानदार फॉर्म में ईशान किशन
किशन पिछले डेढ़ साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. वह अपने करियर के मुश्किल दौर में रहे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान और सेलेक्शन से बाहर होना शामिल है. अब ईशान किशन का टीम इंडिया में धांसू कमबैक हो चुका है. ईशान का बल्ला लगभग हर मुकाबले में चलता नजर आ रहा है. अब देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन कैसा प्रदर्शन करते हैं.