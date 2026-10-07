'बहुत आगे जाएंगे नमन धीर', धमाकेदार डेब्यू के बाद ईशान किशन ने बांधे तारीफों के पुल, श्रेयस के बारे में क्या कहा?

नमन धीर ने अपना डेब्यू करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए।.किशन ने धीर की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "मैंने अपने मुंबई इंडियंस के दिनों में नमन को गेंदबाजी करते देखा है. उस समय मैं कहूंगा कि वह एक पार्ट-टाइम गेंदबाज ज्यादा थे. इस मैच में जिस तरह से वह गेंदबाजी कर रहा था और डेब्यू मैच में छक्का लगने के बाद उसमें जो आत्मविश्वास था, उसे देखते हुए, आप ज्यादा रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन नमन ने ऐसा नहीं किया और विरोधी बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा फ्लाइट देते रहे, जिससे उन्हें अपने डेब्यू गेम में कुछ विकेट लेने में मदद मिली."