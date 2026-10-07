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'बहुत आगे जाएंगे नमन धीर', धमाकेदार डेब्यू के बाद ईशान किशन ने बांधे तारीफों के पुल, श्रेयस के बारे में क्या कहा?

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में धमाकेदार जीत के बाद ईशान किशन ने कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की. उन्होंने डेब्यू पर 3 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर नमन धीर की भी सराहना की और कहा कि अगर वो ऐसी ही गेंदबाजी करते रहे तो बहुत आगे जाएंगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 07, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 05:33 PM IST
'बहुत आगे जाएंगे नमन धीर', धमाकेदार डेब्यू के बाद ईशान किशन ने बांधे तारीफों के पुल, श्रेयस के बारे में क्या कहा?
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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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