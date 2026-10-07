'बहुत आगे जाएंगे नमन धीर', धमाकेदार डेब्यू के बाद ईशान किशन ने बांधे तारीफों के पुल, श्रेयस के बारे में क्या कहा?

भारत ने मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में खेला गया पहला टी20 मैच 8 विकेट से जीता. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जहां 43 गेंदों पर 102 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं अपना डेब्यू कर रहे नमन धीर ने 3 विकेट लिए. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अय्यर और धीर की तारीफ की है.
ईशान किशन ने जियोस्टार पर कहा, "एक बल्लेबाज के तौर पर, जब मैं बहुत अच्छे टच में नहीं दिख रहा होता और दूसरी तरफ का बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिख रहा होता है और गेंद को अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा होता है, तो मुझे सहयोगी की भूमिका निभाने में कोई दिक्कत नहीं होती. अय्यर हमारी साझेदारी में ज्यादातर रन बना रहे थे. अगर वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मेरा काम है कि उन्हें विरोधी गेंदबाजों को सजा देने दूं."
ईशान किशन ने कहा, "अय्यर ने वह काम बहुत अच्छे से किया और आखिर में, हमने रन चेज को सफलतापूर्वक पूरा किया. योजना आसान थी. हमारे मन में एक लक्ष्य था और हमने उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया. जब भी गेंदबाज मेरे जोन में गेंदबाजी करता, मैं स्कोर करने की कोशिश करता. दूसरी तरफ, श्रेयस पूरे फ्लो में थे, इसलिए हमने बस स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. कोई पैनिक नहीं था क्योंकि हम जानते थे कि एक अच्छा ओवर गेम बदल देगा. ऐसा ही हुआ, और हम जीत गए."
नमन धीर ने अपना डेब्यू करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए।.किशन ने धीर की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "मैंने अपने मुंबई इंडियंस के दिनों में नमन को गेंदबाजी करते देखा है. उस समय मैं कहूंगा कि वह एक पार्ट-टाइम गेंदबाज ज्यादा थे. इस मैच में जिस तरह से वह गेंदबाजी कर रहा था और डेब्यू मैच में छक्का लगने के बाद उसमें जो आत्मविश्वास था, उसे देखते हुए, आप ज्यादा रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन नमन ने ऐसा नहीं किया और विरोधी बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा फ्लाइट देते रहे, जिससे उन्हें अपने डेब्यू गेम में कुछ विकेट लेने में मदद मिली."
किशन ने कहा, "उसका रक्षात्मक न होकर बैट्समैन पर अटैक करना कुछ ऐसा है, जिससे आपको पता चलता है कि इस खिलाड़ी ने असल में अपनी गेंदबाजी, अपनी स्किल पर बहुत मेहनत की है. इससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता विकेट लेने की है. अगर वह इसी तरह गेंदबाजी करता रहा, तो वह बहुत आगे जाएगा."
पहले टी20 में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे. भारत की तरफ से नमन धीर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए. इसके अलावा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए. अर्शदीप सिंह और मयंक यादव को 1-1 विकेट मिला. भारत ने 14.4 ओवर में 2 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता. अय्यर ने 43 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए. उनके साथ ईशान किशन 27 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों के बीच नाबाद 137 रन की साझेदारी हुई. अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच रहे.