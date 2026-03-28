38 गेंद पर 80 रन, 8 चौके और 5 छक्के, ईशान किशन ने रच दिया इतिहास, IPL में बना दिया ये महारिकॉर्ड

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का पहला मुकाबला शनिवार को एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 80 रनों की दमदार पारी खेली. ईशान बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ईशान किशन ने मनीष पांडे के रिकॉर्ड को तोड़ा है. मनीष पांडे ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से कप्तान के तौर पर अपने डेब्यू मुकाबले में साल 2021 में 41 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, डेविड वॉर्नर ने 2015 में 42 गेंदों में 53 रन बनाए थे.

ईशान किशन ने रच दिया इतिहास

ईशान किशन अब मनीष पांडे और डेविड वॉर्नर से आगे निकल गए हैं. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन ने 210 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 80 रनों की अपनी पारी में 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के सस्ते में पवेलियन लौटने के बाद ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की लड़खड़ाती हुई पारी को बखूबी अंदाज में संभाला. ईशान किशन ने हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर 97 रनों की अहम साझेदारी निभाई.

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ईशान ने IPL में 3000 रन भी पूरे कर लिए

ईशान किशन के आगे आरसीबी का गेंदबाजी अटैक पूरी तरह से बेबस नजर आया. ईशान किशन ने आईपीएल में 3 हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. गेंदों के लिहाज से ईशान सबसे तेज 3 हजार रन पूरे करने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है. राहुल ने आईपीएल में 3 हजार रन 2203 गेंदों में पूरे किए थे. वहीं, ईशान ने यह मुकाम 2,180 गेंदें खेलने के बाद पूरा किया है. ईशान के अलावा क्लासन ने 22 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली.

अभिषेक और हेड का बल्ला खामोश रहा

हालांकि, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का बल्ला IPL 2026 के पहले मैच में पूरी तरह से खामोश रहा. अभिषेक संघर्ष करते हुए नजर आए और वह 8 गेंदों में 7 रन ही बना सके. वहीं, हेड 9 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह एक रन ही बना सके. अंतिम ओवरों में अनिकेत वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 18 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली, जिसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 201 रन लगाने में सफल रही.