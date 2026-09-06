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ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा शतक तो गदगद हुईं गर्लफ्रेंड, 4 शब्दों में बयां किया दिल का हाल

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक जड़ा. साउथ जोन के खिलाफ मैच में उनकी इस पारी से गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया बेहद खुश हुईं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्पेशल स्टोरी शेयर किया.ईशान ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक ठोका.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 06, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:21 PM IST
ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा शतक तो गदगद हुईं गर्लफ्रेंड, 4 शब्दों में बयां किया दिल का हाल
Image Credit: ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा शतक तो गदगद हुईं गर्लफ्रेंड (X Image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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