ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा शतक तो गदगद हुईं गर्लफ्रेंड, 4 शब्दों में बयां किया दिल का हाल

ईशान किशन T20I और ODI टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अब उनकी नजर टेस्ट टीम में एंट्री पर है. हालांकि, ये आसान नहीं है, क्योंकि टीम में पहले से ऋषभ पंत मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में शानदार रहा है. हां, दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ईशान को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है. बात करें उनके रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने अब तक 66 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 39.52 की औसत से 4000 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 19 अर्धशतक शामिल है. ईशान किशन भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं. हालांकि, उन्हें सिर्फ दो मैचों में मौका मिला है.