ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा शतक तो गदगद हुईं गर्लफ्रेंड, 4 शब्दों में बयां किया दिल का हाल

Duleep Trophy 2026 Final: टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन पिछले एक साल से बल्ले से तहलका मचा रहे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक, ईशान ने गेंदबाजों का जीना-हराम कर रखा है. कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद ईशान और घातक साबित होते हैं. इसका नमूना उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में पेश किया है. एमए चिदम्बरम स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ मैच के पहले दिन ईशान ने शतक जड़कर महफिल लूट ली. उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 10वां शतक ठोका. इस पारी को देख उनकी गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया भी बेहद खुश हैं.
पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अदिति हुंडिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ईशान किशन पर प्यार लुटाया है. उन्होंने महज चार शब्दों में अपने दिल का हाल बयां किया और ईशान की सराहना की. चेन्नई में चल रहे मैच के पहले दिन ईशान के शतक की बदौलत ईस्ट जोन ने 4 विकेट खोकर 385 रन बना दिए हैं और साउथ जोन को मुसीबत में डाल दिया है.
ईशान किशन और अदिति हुंडिया ने भले ही अपने रिश्ते के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन दोनों अक्सर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहते हैं. इस साल की शुरुआत में जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब अदिति ने मैदान पर आकर ईशान के साथ जश्न मनाया था. वो तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. आईपीएल के दौरान भी अदिति ईशान को सपोर्ट करते दिखती हैं. अब जब ईशान किशन का बल्ला दलीप ट्रॉफी में भी गरजा है तो अदिति ने उनके लिए स्पेशल इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया है.
अदिति हुंडिया ने ईशान किशन के शतक वाला मोमेंट कैप्चर कर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ''एक शानदार शतक, जो आपने कमाई है.'' (A Hundred, Beautifully Earned).
ईशान किशन T20I और ODI टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. अब उनकी नजर टेस्ट टीम में एंट्री पर है. हालांकि, ये आसान नहीं है, क्योंकि टीम में पहले से ऋषभ पंत मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में शानदार रहा है. हां, दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ईशान को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है. बात करें उनके रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने अब तक 66 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और 39.52 की औसत से 4000 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 19 अर्धशतक शामिल है. ईशान किशन भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं. हालांकि, उन्हें सिर्फ दो मैचों में मौका मिला है.