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ईशान किशन ने बढ़ाई टेंशन, प्रैक्टिस के दौरान हुए घायल, पीठ में हुई तकलीफ, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

धमाकेदार फॉर्म में चल रहे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार (11 सितंबर) को बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए थोड़े तकलीफ में दिखे. अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद जी न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक, लोकल तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की बाउंसर को छोड़ने के दौरान उनके पीठ में तकलीफ हुई. इसके बाद वो दर्द में दिखे.

Reported ByKavya Yadav
Published: Sep 11, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:30 PM IST
ईशान किशन ने बढ़ाई टेंशन, प्रैक्टिस के दौरान हुए घायल, पीठ में हुई तकलीफ, भारत को लग सकता है बड़ा झटका
Image Credit: प्रैक्टिस के दौरान ईशान किशन को पीठ में हुई दिक्कत

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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