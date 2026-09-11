ईशान किशन ने बढ़ाई टेंशन, प्रैक्टिस के दौरान हुए घायल, पीठ में हुई तकलीफ, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली T20I सीरीज से पहले फैंस के लिए टेंशन भरी खबर सामने आई है. धमाकेदार फॉर्म में चल रहे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार (11 सितंबर) को बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए थोड़े तकलीफ में दिखे. अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद जी न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक, लोकल तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की बाउंसर को छोड़ने के दौरान उनके पीठ में तकलीफ हुई. इसके बाद वो दर्द में दिखे. टीम इंडिया के फिजियो जल्दी से ईशान के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की. सामने आए वीडियो से पता चला है कि ईशान किशन की पीठ में तकलीफ है, हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है, उसके बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है.