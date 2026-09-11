ईशान किशन ने बढ़ाई टेंशन, प्रैक्टिस के दौरान हुए घायल, पीठ में हुई तकलीफ, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली T20I सीरीज से पहले फैंस के लिए टेंशन भरी खबर सामने आई है. धमाकेदार फॉर्म में चल रहे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन शुक्रवार (11 सितंबर) को बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए थोड़े तकलीफ में दिखे. अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद जी न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक, लोकल तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की बाउंसर को छोड़ने के दौरान उनके पीठ में तकलीफ हुई. इसके बाद वो दर्द में दिखे. टीम इंडिया के फिजियो जल्दी से ईशान के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की. सामने आए वीडियो से पता चला है कि ईशान किशन की पीठ में तकलीफ है, हालांकि उनकी चोट कितनी गंभीर है, उसके बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है.
ईशान किशन की अगुआई में ईस्ट जोन ने 13 सालों का सूखा खत्म कर दलीप ट्रॉफी खिताब पर कब्जा किया. स्टार खिलाड़ी ने चेन्नई की गर्मी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए डबल सेंचुरी जड़कर सनसनी मचा दी. उन्होंने पहली पारी में 270 रन और दूसरी इनिंग में 80 रन बनाए थे. साउथ जोन के गेंदबाजों ने भी ईशान के खिलाफ बाउंसरों की बौछार की थी, लेकिन उन्होंने डटकर सामना किया.
दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल के एक दिन बाद ही ईशान टीम इंडिया के साथ तैयारियों में जुट गए. हो सकता है कि लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से उनके पीठ में तकलीफ हुई होगी. हालांकि, पूरा सच बीसीसीआई के अपडेट के बाद ही सामने आएगा. उम्मीद करेंगे कि ईशान की तकलीफ ज्यादा गंभीर ना हो और वो अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी सीरीज में खेले. बता दें कि बल्ले से तहलका मचा रहे ईशान किशन फिलहाल आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर हैं.
श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. पहला मुकाबला 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मैच 17 सितंबर को होगा. ये तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक तीन T20I सीरीज खेला है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जिम्बाब्वे में टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज अपने नाम किया था.
भारत और अफगानिस्तान का स्क्वॉड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी (फिटनेस पर निर्भर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर* (फिटनेस पर निर्भर), वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस पर निर्भर), अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर
अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई और नवीन-उल-हक.