Advertisement
trendingNow13047931
Hindi Newsक्रिकेटExplained: IPL में फुस्स... घरेलू क्रिकेट से तोड़ा BCCI का दरवाजा, ईशान किशन की स्क्वाड एंट्री की इनसाइड स्टोरी

Explained: IPL में फुस्स... घरेलू क्रिकेट से तोड़ा BCCI का दरवाजा, ईशान किशन की स्क्वाड एंट्री की इनसाइड स्टोरी

Ishan Kishan: वक्त का पहिया कैसे घूमता है ये बात समझनी है तो ईशान किशन को देखिए. 2023 तक सब ठीक था और सबसे तेज दोहरे शतक के बाद टीम इंडिया में जगह पक्की नजर आ रही थी. लेकिन किसे पता था किशन 2 साल वापसी को तरस जाएंगे. अब सीधा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में धांसू एंट्री मारी है, आईए उनके कमबैक की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan Kishan
Ishan Kishan

Ishan Kishan: वक्त का पहिया कैसे घूमता है ये बात समझनी है तो ईशान किशन को देखिए. बिहार का लाल और झारखंड की शान ईशान किशन ने साल 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप से अपने टारगेट सेट कर लिए थे. आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए धुंआधार बल्लेबाजी, वनडे में डबल सेंचुरी और टी20 में धांसू रिकॉर्ड के बाद सफलता ईशान के पैर चूम रही थी. लेकिन 2023 के अंत में एक फैसले ने सब बदल दिया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका दौरे से नाम वापस लिया और घरेलू क्रिकेट खेलने के BCCI के ऑर्डर को नहीं माना. इसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए. हालांकि, उन्होंने इसे मानसिक थकान, व्यक्तिगत कारण से जस्टीफाई किया.

IPL में प्रदर्शन खास नहीं

ईशान किशन ने आज साबित किया कि सिर्फ आईपीएल टीम इंडिया में सेलेक्शन का जरिया नहीं है. आईपीएल 2024 में मुंबई के लिए खेला, लेकिन प्रदर्शन औसत रहा. 2025 आईपीएल में भी वो चमक नहीं पाए, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. ईशान के करियर पर तलवार लटकी नजर आ रही थी. लेकिन आईपीएल के बाद कड़ी मेहनत, वापसी की जिद से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजों की नींद उड़ा दीं. रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या फिर बुची बाबू टूर्नामेंट, ईशान ने बल्ले से हर जगह हल्ला बोला.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडिया के ऐलान से 2 दिन पहले काटा गदर

ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड को लीड कर रहे थे. उन्होंने बतौर कप्तान अपने बल्ले के दम पर टीम को फाइनल तक पहुंचाया और फिर फाइनल में भी हाहाकार मचा डाला. ईशान ने फाइनल में ताबड़तोड़ 45 गेंद में सेंचुरी ठोक टीम को खिताबी जीत दिलाई. पहली बार झारखंड ने टूर्नामेंट का खिताब जीता. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड ऐलान से पहले ईशान किशन ने बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया नहीं बल्कि तोड़ डाला. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 517 रन बनाकर ईशान किशन टॉप स्कोरर रहे, टॉप सिक्स हिटर रहे और औसत-स्ट्राइक रेट भी आसमान छू रहा था. उन्होंने 50+ के एवरेज से रन कूटे.

ये भी पढे़ं.. पहले ड्रॉप अब गिल को जाएगा स्पेशल कॉल... गावस्कर ने बताई अंदर की बात, कहा- ये बड़ा सरप्राइज...

शुभमन गिल का कटा पत्ता

टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया में महीनों से शुभमन गिल बोझ बने हुए थे. लगातार कई मैचों में उन्हें मौका मिला, लेकिन अंत तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. दूसरी तरफ ईशान किशन अपने प्रदर्शन के दम पर सेलेक्टर्स को मजबूर कर रहे थे. अंत में ईशान किशन को शुभमन गिल की जगह सेलेक्ट किया गया. अगरकर ने बताया कि कॉम्बिनेशन में उन्हें टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर की तलाश थी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ishan KishanTeam India

Trending news

हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला