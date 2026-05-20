रोहित नहीं... वनडे सीरीज में ये खूंखार बल्लेबाज बनेगा शुभमन गिल का ओपनिंग पार्टनर! 2 घंटे में ठोक चुका दोहरा शतक

IND vs AFG: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. पहला ODI मैच 14 जून को धर्मशाला, दूसरा ODI मैच 17 जून को लखनऊ और तीसरा ODI मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.

ये खूंखार बल्लेबाज बनेगा शुभमन गिल का ओपनिंग पार्टनर!

शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा नहीं, बल्कि कोई और बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेगा. दरअसल, रोहित शर्मा फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके खेलने को लेकर सस्पेंस है. हालांकि रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए चुना गया है. यह रोहित शर्मा की फिटनेस पर निर्भर करता है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं.

तलवार की तरह चलाता है बल्ला

रोहित शर्मा अगर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग नहीं करते हैं, तो ईशान किशन को मौका मिल सकता है. ईशान किशन के वनडे में रिकॉर्ड्स भी बेहद जबरदस्त हैं. बाएं हाथ के इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए 27 वनडे मैचों में 42.41 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं. ईशान किशन ने वनडे में 1 शतक और 7 अर्धशतक ठोके हैं. ईशान किशन का वनडे में हाईएस्ट स्कोर 210 रन है. ईशान किशन भारतीय टीम को एक चतुर विकेटकीपर का भी ऑप्शन देते हैं. ईशान किशन मैच के किसी भी हालात में लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं.

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2 घंटे में ठोक चुका दोहरा शतक

भारत के खूंखार बल्लेबाज ईशान किशन के नाम मिनटों या घंटों के हिसाब से ODI क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव ODI मैच के दौरान 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया था. ईशान किशन ने यह दोहरा शतक 150 मिनट (लगभग 2 घंटे) में पूरा कर इतिहास रच दिया था. ईशान किशन ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रन की पारी खेली थी. ईशान किशन ने 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 10 छक्के उड़ाए थे.