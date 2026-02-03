Advertisement
trendingNow13097099
Hindi Newsक्रिकेटबुरा मान जाएंगे..., ईशान किशन ने जसप्रीत बुमराह के बारे में ऐसा क्या कहा? खुलासे ने मचाई सनसनी

'बुरा मान जाएंगे...', ईशान किशन ने जसप्रीत बुमराह के बारे में ऐसा क्या कहा? खुलासे ने मचाई सनसनी

Indian Cricket Team: किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज के दौरान भारतीय टीम में वापसी के बाद से शानदार फॉर्म में हैं. चार मैचों में उन्होंने 53.75 की औसत से 215 रन बनाए, जिसमें तिरुवनंतपुरम में पांचवें और आखिरी टी20 में एक शतक भी शामिल है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बुरा मान जाएंगे...', ईशान किशन ने जसप्रीत बुमराह के बारे में ऐसा क्या कहा? खुलासे ने मचाई सनसनी

Indian Cricket Team: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने उन खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जिनका सामना करना उन्हें नेट्स में सबसे मुश्किल लगता है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले किशन ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सनसनी मचा दी है. उन्होंने लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में बड़ी बात कही है. किशन ने इन दो दिग्गजों को सबसे खतरनाक गेंदबाज बताया.

चहल और बुमराह की तारीफ

किशन ने कहा कि स्पिनरों में युजवेंद्र चहल सबसे मुश्किल हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हमेशा बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं. हाल ही में एक बातचीत में किशन ने बताया कि अनुभवी तेज गेंदबाज बल्लेबाजों पर आसानी से गेंद नहीं फेंकते, भले ही हालात मुश्किल हों. उन्होंने उन मौकों को भी याद किया जब अगर कोई बल्लेबाज प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी गेंदों को अच्छे से खेलता था, तो बुमराह बाउंसर की झड़ी लगा देते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

किशन ने क्या-क्या कहा?

किशन ने कहा, ''स्पिनरों में मुझे युजी भाई (युजवेंद्र चहल) को खेलना मुश्किल लगता है. मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे समझ लिया है. तेज गेंदबाजी में (जसप्रीत) बुमराह भाई से बेहतर कोई नहीं है. मैं आपको एक कहानी बताता हूं. वह बुरा मान जाएंगे कि मैं यह बात हर जगह कहता हूं. जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें अक्सर अलग-अलग विकेट मिलते हैं. कुछ घास वाले होते हैं, कुछ सूखे होते हैं. लेकिन जब भी घास वाला विकेट होता है, तो आमतौर पर गेंदबाज बल्लेबाजों पर आसानी से गेंद फेंकते हैं, लेकिन बुमराह इसमें विश्वास नहीं करते. अगर कोई बल्लेबाज गेंद को अच्छे से खेलता है, तो आप जानते हैं कि वह बाद में बाउंसर की झड़ी लगा देगा.''

ये भी पढ़ें: PSL 2026: IPL में अनसोल्ड, टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर... अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज को मिला पाकिस्तान का सहारा

न्यूजीलैंड के खिलाफ बरसाए रन

किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज के दौरान भारतीय टीम में वापसी के बाद से शानदार फॉर्म में हैं. चार मैचों में उन्होंने 53.75 की औसत से 215 रन बनाए, जिसमें तिरुवनंतपुरम में पांचवें और आखिरी टी20 में एक शतक भी शामिल है.

ये भी पढ़ें: WPL 2026: रिकॉर्ड चौथी बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स, स्मृति मंधाना की RCB से भिड़ेगी जेमिमा रोड्रिग्ज की टीम

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket team

Trending news

'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?