डेढ़ साल के इंतजार के बाद खौफनाक अवतार.. किशन ने पूरा किया कमबैक 'मिशन', शतक के साथ T20 WC में सीट पक्की

IND vs NZ 2nd T20I: ईशान किशन, वो नाम जो टीम इंडिया से ड्रॉप होने के बाद गुमनाम होता दिख रहा था. लेकिन डोमेस्टिक में हाहाकार मचाकर ईशान किशन ने कमबैक का मिशन कंपलीट कर लिया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को चैंपियन बनाने के बाद ईशान ने बीसीसीआई का दरवाजा तोड़ दिया और सीधे टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह पक्की की. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में शतक ठोक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी सीट पक्की कर ली है. तिलक वर्मा की इंजरी के चलते उन्हें मौका मिला और उन्होंने मौके पर चौका लगा दिया. आखिरी टी20 मैच में ईशान किशन ने 29 गेंद में फिफ्टी ठोकी और फिर इसे आतिशी शतक में तब्दील कर दिया.

ईशान ने पूरी की शतक की कसक

ईशान किशन लगभग ढेड़ साल बाद टीम इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरे. 2023 के अंत में वह बीसीसीआई का आदेश न मानने के चलते टीम इंडिया से ड्रॉप हुए थे, साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था. लेकिन अब उन्होंने दमदार कमबैक कर अपनी सीट पक्की कर ली है. रायपुर में ईशान किशन शतक से 25 रन से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने शतक की कसक पूरी कर दी है.

टी20 वर्ल्ड कप में होगा प्रमोशन

ईशान किशन ने इस सीरीज में 4 मुकाबले खेले हैं और 215 रन ठोक दिए हैं. आखिरी टी20 मुकाबले ईशान ने 43 गेंद में 10 छक्के और 6 चौकों के दम पर 103 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 84 रन खड़े-खड़े ठोक डाले. उन्होंने टी20 करियर में पहली सेंचुरी जमाई है. वहीं, इसी के साथ अपने करियर में 1000 रन भी पूरे किए. न्यूजीलैंड के खिलाफ किशने सबसे तेज टी20 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी कायम किया.

टीम इंडिया ने लगाया रनों का अंबार

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में 14 रन ठोक ताबड़तोड़ शुरुआत दी लेकिन 15 गेंद में 30 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने तबाही मचा डाली. उन्हें सूर्यकुमार यादव का साथ मिला जो 63 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद हार्दिक पांड्या भी एक्शन में दिखे और महज 17 गेंद में 42 रन की पारी खेली. टीम इंडिया ने इन पारियों की बदौलत बोर्ड पर 272 रन का टोटल टांग दिया है.