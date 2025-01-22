टीम इंडिया में कमबैक... अब ईशान किशन की शादी पर भी आया अपडेट? पिता ने कही ये बात

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद स्टार बल्लेबाज ईशान किशन चर्चा में हैं. उनकी कप्तानी में झारखंड की खिताबी जीत का जश्न खत्म ही हुआ था कि ईशान किशन को एक और गुड न्यूज मिली. 2 साल बाद टीम इंडिया के कमबैक पर उनके पिता खुशी से गदगद दिखे. उन्होंने ईशान किशन की शादी पर भी बात की. ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने बताया कि जब ईशान टीम इंडिया से बाहर थे, तो उन्होंने खुद के खेल और फिटनेस पर काफी मेहनत की है. इसके साथ ही पिता ने बेटे की शादी को लेकर भी बयान दिया है.

क्या बोले ईशान के पिता

प्रणव पांडे ने कहा, 'यह झारखंड और बिहार के लोगों के लिए गर्व का पल है. जब ईशान टीम में नहीं थे, तो लोगों ने उन्हें काफी सपोर्ट और प्यार दिया. हम इसके लिए उनके फैंस के आभारी हैं. लोगों को उन पर काफी भरोसा था. टी20 विश्व कप टीम में चयन के बाद हमें दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी बधाई मिल रही है. हालांकि, क्रिकेट के खेल में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में वह शानदार प्रदर्शन करेंगे. भारत इस खिताब को अपने नाम करेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

2023 से बाहर थे ईशान किशन

ईशान किशन को नवंबर 2023 के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिला है. ईशान तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन अनुशासनहीनता के चलते उन्हें टीम से ड्रॉ किया गया. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फोकस करते हुए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया. हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर कप्तान झारखंड को विजेता बनाया है. टी20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में खिताबी मैच में जीत के हीरो रहे ईशान किशन ने 49 गेंदों में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली.

शादी पर दिया अपडेट

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे बेटे ने खुद पर काफी मेहनत की है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर खासा फोकस किया है. अपने गेम पर कड़ी मशक्कत की है. हमें यकीन था कि अगर ईशान निरंतर शानदार प्रदर्शन करते रहे, तो उन्हें टीम में मौका जरूर मिलेगा. अभी उनकी उम्र कम है, शादी अपने समय में हो जाएगी. फिलहाल ये समय खुद के खेल को निखारने का है. हम उन्हें शादी के बंधन में बांधकर अतिरिक्त दबाव नहीं देना चाहते हैं.'