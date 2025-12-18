सबसे ज्यादा रन और टॉप 'सिक्स हिटर'... अभिषेक के टक्करी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ठोका दावा, 2 साल से है गुमनाम

SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ 2025 का अंत रोमांचक अंदाज में हुआ. फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया. इस मुकाबले में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई और झारखंड ने पहली बार खिताबी जीत दर्ज की. मुकाबले का हीरो वो बल्लेबाज रहा जो पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से गुमनाम है.
SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ 2025 का अंत रोमांचक अंदाज में हुआ. फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया. इस मुकाबले में रिकॉर्ड्स की बौछार हो गई और झारखंड ने पहली बार खिताबी जीत दर्ज की. मुकाबले का हीरो वो बल्लेबाज रहा जो पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से गुमनाम है और टीम इंडिया में वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है. इस घातक बैटर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बल्ले से हाहाकार मचाकर बीसीसीआई का दरवाजा कूट दिया है. आतिशी शतक से इस खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं.
अभिषेक की बराबरी
हम बात कर रहे हैं झारखंड के कप्तान ईशान किशन की. हरियाणा के खिलाफ मुकाबले में ईशान किशन ने बल्ले से तबाही मचा डाली. उन्होंने महज 49 गेंद में 10 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 101 रन की धांसू पारी खेली. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा की बराबरी कर ली है. दोनों ने 5-5 शतक ठोके हैं. वहीं बात करें छक्कों की तो ईशान के नाम इस सीजन में 33 छक्के दर्ज हो चुके हैं.
इस तिकड़ी ने काटा गदर
झारखंड की टीम फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. ईशान किशन भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में पारी की शुरुआत की और महज 49 गेंद में 101 रन की पारी खेली. उन्हें कुमार कुशाग्र का साथ मिला जिन्होंने 38 गेंद में 81 रन ठोके. उनकी पारी में 8 चौके और 5 छक्के भी देखने को मिले. इसके बाद अनुकूल राय ने भी 20 गेंद में 40 रन ठोक टीम के स्कोर को 262 जैसे पहाड़नुमा स्कोर तक पहुंचा दिया.
ईशान के 517 रन
झारखंड ने फाइनल मुकाबले में 69 रन से बड़ी जीत दर्ज की. कप्तान ईशान किशन ने फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. उन्होंने 10 पारियों में 517 रन ठोके जिसमें 2 शतक और इतनी ही फिफ्टी शामिल हैं. अब इस शानदार प्रदर्शन का असर सेलेक्टर्स पर दिख सकता है. पिछले दो साल ईशान के लिए ठीक नहीं रहे क्योंकि आईपीएल में भी उनका बल्ला नहीं चला था. अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशान का कब कमबैक होता है.