IPL 2026: ईशान किशन बने सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान, अभिषेक को भी बड़ी जिम्मेदारी, पैट कमिंस को क्या हुआ?

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन से पहले एक बड़ी घोषणा की है. उसने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टीम का कार्यवाहक कप्तान घोषित किया है. वह नियमित कप्तान पैट कमिंस की जगह टीम की अगुआई करेंगे. फ्रैंचाइजी ने बुधवार (18 मार्च) को सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी. सनराइजर्स ने बताया कि कमिंस पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. टीम अपना पहला मैच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ खेलेगी. यह सीजन का ओपनिंग मैच भी होगा.

जहां किशन को कप्तानी सौंपी गई है, वहीं धमाकेदार ओपनर अभिषेक शर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है. किशन को यह जिम्मेदारी 2026 टी20 वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है. उन्होंने टूर्नामेंट में 193 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे. पावरप्ले में उनकी मौजूदगी बहुत अहम थी, जबकि अभिषेक का प्रदर्शन टूर्नामेंट के ज्यादातर हिस्से में फीका रहा था. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में अर्धशतक लगाया था. इसके अलावा बाकी मैचों में वह फेल रहे थे.

यूं बदली ईशान किशन की किस्मत

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ईशान किशन का टीम के साथ यह दूसरा सीजन होगा. इसके बावजूद इस टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह फैसला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए उनकी हालिया कप्तानी की सफलता को देखते हुए लिया गया हो सकता है, जहां उन्होंने पिछले सीजन में टीम को खिताब दिलाया था. यह किशन के लिए एक बड़ा बदलाव है. 2022 के आखिर में वह भारतीय राष्ट्रीय टीम की नजर से उतर गए थे और कुछ समय के लिए घरेलू क्रिकेट से दूर रहने का फैसला करने के बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था.

Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury. Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाया धमाल

खेल से कुछ समय दूर रहने के बाद, किशन ने यह पक्का किया कि इस ब्रेक से उनकी प्रगति न रुके. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने खुद को एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारा और 2025 में झारखंड को उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब दिलाया. किशन ने सिर्फ 10 मैचों में 197 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 517 रन बनाए. वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. हरियाणा के खिलाफ फाइनल में किशन ने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की. पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में शतक जड़ दिया. इससे टीम को 69 रनों की शानदार जीत मिली.

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किशन की भारतीय टीम में वापसी

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद किशन को एक बार फिर भारतीय टीम में शामिल किया गया. किशन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाई. अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में धीमी शुरुआत के बाद किशन ने नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो हाफ-सेंचुरी बनाईं. पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी खास तौर पर शानदार थी और दोनों टीमों के बीच जीत-हार का फर्क साबित हुई. किशन ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तेजी से 54 रन बनाए.

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पैट कमिंस को क्या हुआ?

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस एशेज 2025–26 के दौरान लगी पीठ की चोट की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. यह समस्या कुछ समय से बनी हुई है. कमिंस ने एशेज में सिर्फ एक मैच खेला, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जीत में छह विकेट लिए. सीरीज के बाकी मैचों के लिए उन्हें आराम दिया गया था. कमिंस वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे और उन्होंने आईपीएल सीजन से पहले अपनी रिकवरी पर ध्यान दिया. उम्मीद है कि वे टूर्नामेंट के बाद के चरणों में खेलेंगे.