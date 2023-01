Ishan Kishan: 'रोहित को राहुल से मोहब्बत क्यों?', दोहरा शतक जड़ने वाले ईशान को नहीं मिली जगह, बुरी तरह से भड़के फैंस

India vs Sri Lanka 1st ODI: श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को नहीं चुना है. जबकि वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 210 रन बनाए थे. वह शिखर धवन की अनुउपस्थिति में वह रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित ने उन्हें मौका नहीं दिया है.

विस्फोटक बैटिंग में माहिर

ईशान किशन पहले ही रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग जिम्मेदारी संभाल चुके थे. उनके पास ओपनिंग का अनुभव भी था. फिर भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. ईशान विस्फोटक बैटिंग में माहिर प्लेयर हैं और चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल देते हैं. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी गेंदबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकें.

सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

ईशान किशन की केएल राहुल को जगह देने पर सोशल मीडिया पर फैंस गुस्सा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि केएल राहुल और रोहित शर्मा में अफेयर चल रहा है क्या? वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है. जनाब

रोहित शर्मा आपको केएल राहुल की मोहबब्त भारी पड़ने वाली है वर्ल्ड कप 2023 में, सूर्या को जगह नहीं मिल रही है समझ सकते है लेकिन केएल राहुल से इतनी मोहबब्त की उसको विकेट कीपर बना दिया लेकिन बंदा खेलेगा जरूर.

Why #KLRahul when #IshanKishan is available for the selection. What’s happening in #TeamIndia . I think @BCCI needs to step in to understand why a batsman who scored 200 where everyone else struggled. It looks as @ImRo45 is not interested in winning #ODIWorldCup2023

— Rakesh Kumar (@RKLucky) January 10, 2023