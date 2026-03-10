Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटकीर्ति आजाद के बयान पर आया ईशान किशन का रिएक्शन, सूर्यकुमार-जय शाह और गौतम गंभीर के मंदिर जाने पर जताई थी आपत्ति

कीर्ति आजाद के बयान पर आया ईशान किशन का रिएक्शन, सूर्यकुमार-जय शाह और गौतम गंभीर के मंदिर जाने पर जताई थी आपत्ति

कीर्ति आजाद ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी चेयरमैन जय शाह और कोच गौतम गंभीर के टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद हनुमान मंदिर जाने पर सवाल उठाए.  उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्ल्ड कप हर धर्म के 1.4 अरब भारतीयों के लिए गर्व का पल है. खेल किसी खास धर्म के बजाय पूरे देश को दिखाता है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 10, 2026, 06:55 PM IST
Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

Kirti Azad Controversial Statement: भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद ईशान किशन अपने होम टाउन पटना पहुंच गए हैं. वह मंगलवार (10 मार्च) को जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे. इसके बाद उन्हें मीडियाकर्मियों ने घेर लिया और कई तरह के सवाल पूछे. इसी दौरान किसी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद से जुड़े विवाद के बारे में उनसे पूछ दिया तो उन्होंने सवाल को शांति से टाल दिया.

मीडिया से बातचीत के दौरान, एक पत्रकार ने किशन से जीत के बाद T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर ले जाने के फैसले के बारे में कीर्ति आजाद की टिप्पणी के बारे में पूछा. कीर्ति आजाद की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया और फैंस के बीच बहस छेड़ दी थी. हालांकि, किशन ने विवाद में शामिल न होने का फैसला किया. इसके बजाय उन्होंने शांति से जवाब दिया और टूर्नामेंट में टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया.

ये भी पढ़ें: BCCI ने जितनी प्राइज मनी टीम इंडिया को दी, उतने में बिक जाएंगे PSL के सारे खिलाड़ी

कृपया बेहतर सवाल पूछें: ईशान

ईशान किशन ने पत्रकार से विनम्रता से चल रही बहस के बजाय वर्ल्ड कप और टीम के सफर के बारे में सवाल पूछने का आग्रह किया. किशन ने कहा, ''मैंने अभी इतना शानदार वर्ल्ड कप जीता है. कृपया बेहतर सवाल पूछें. कीर्ति आज़ाद ने जो कहा, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? कृपया कुछ अच्छे सवाल पूछें. मुझे बताएं कि कैसा लगा और कितना मजा आया.''

 

 

कीर्ति आजाद ने क्या कहा था?

कीर्ति आजाद ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी चेयरमैन जय शाह और कोच गौतम गंभीर के टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद हनुमान मंदिर जाने पर सवाल उठाए.  उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्ल्ड कप हर धर्म के 1.4 अरब भारतीयों के लिए गर्व का पल है. खेल किसी खास धर्म के बजाय पूरे देश को दिखाता है.

 

fallback

 

 

 

ये भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप के बाद अर्शदीप पर चला ICC का हंटर, फाइनल में की थी गलती, लगा जुर्माना

टी20 वर्ल्ड कप में कैसा रहा किशन का प्रदर्शन?

किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सफल अभियान में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने टॉप ऑर्डर में कई असरदार पारियां खेलीं. बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने भारत के लिए आक्रामक शुरुआत दी और टूर्नामेंट के दौरान हाई-प्रेशर मैचों में खास तौर पर प्रभावशाली रहे. नौ मैचों में किशन ने 35.22 की औसत और 193.29 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए और प्रतियोगिता के दौरान तीन अर्धशतक भी लगाए. उनका एक शानदार प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ था. उस मैच में उन्होंने शानदार 77 रन बनाए थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

