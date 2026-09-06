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ईशान किशन का 10वां शतक: चेन्नई में अजीत अगरकर के सामने चमके, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ठोका दावा

दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक जड़कर साउथ जोन के खिलाफ टीम को संभाला. शतकीय पारी के दौरान उन्होंने फर्स्ट क्रिकेट में अपने 4,000 रन भी पूरे किए.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 06, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:48 PM IST
ईशान किशन का 10वां शतक: चेन्नई में अजीत अगरकर के सामने चमके, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ठोका दावा
Image Credit: ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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