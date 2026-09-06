ईशान किशन का 10वां शतक: चेन्नई में अजीत अगरकर के सामने चमके, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ठोका दावा

Duleep Trophy 2026 Final: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने जारी दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले के पहले दिन शानदार शतक जड़ा. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में साउथ जोन के खिलाफ खेलते हुए इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया और बहुत ही आक्रामक इरादे से रन बनाए. इस शानदार पारी के दौरान ईशान किशन ने प्रथम श्रेणी (फर्स्ट-क्लास) क्रिकेट में अपने 4,000 रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि महज 109 पारियों में हासिल की है.
ईशान की पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने अपना शतक भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के सामने लगाया. अगरकर इस मैच के पहले दिन स्टेडियम में मौजूद रहे और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन तक की बल्लेबाजी देखी. किशन ने भारत के लिए पिछला टेस्ट 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. उनकी नजर न्यूजीलैंड दौरे पर है. ईशान ने शतक जड़कर अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अजीत अगरकर के लिए उन्हें टीम में लेना काफी मुश्किल है. भारत के पास पहले से ही ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के रूप में दो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.
for Ishan Kishan
He brings it up in style
The East Zone captain leading from the front with a superb knock
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— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2026
ईशान किशन का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 4,000 रनों तक पहुंचने का सफर बेहद असाधारण रहा है. साउथ जोन के खिलाफ खेली गई यह पारी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका 10वां शतक था, जबकि उनके नाम इस प्रारूप में 19 अर्धशतक भी दर्ज हैं. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उच्चतम स्कोर 273 रन है. मध्य क्रम के इस बल्लेबाज की निरंतरता और अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता ही उनके सफल घरेलू क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी ताकत रही है.
दिलीप ट्रॉफी के इस फाइनल मुकाबले में ईशान किशन का बल्लेबाजी कौशल पूरी तरह से देखने को मिला, जिससे उन्होंने पहली पारी में ईस्ट जोन को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. टीम की शुरुआत शानदार रही, जहां सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन और युवा वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर टीम को एक ठोस आधार दिया. जहां सूर्यवंशी महज छह रनों से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हुए, वहीं अनुभवी ईश्वरन ने बेहतरीन अर्धशतक जमाया और 72 रनों की पारी खेली.
मुश्किल परिस्थितियों में संभाली पारी
ईस्ट जोन के जल्दी-जल्दी दो विकेट गिर जाने के बाद कप्तान ईशान किशन ने पारी को संभालने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह अपनी पारी की शुरुआत से ही काफी सहज नजर आए और उन्होंने एक शानदार अर्धशतक और फिर शतक भी पूरा किया. मध्य क्रम के इस बल्लेबाज का यह बेहतरीन योगदान ही था, जिसकी बदौलत ईस्ट जोन की टीम अपनी पहली पारी में 300 रनों का आंकड़ा पार करने में पूरी तरह सफल रही.