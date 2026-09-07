27 चौके... 7 छक्के और 250* रन, भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ने ठोका दोहरा शतक, गेंदबाजों के खोल दिए धागे

भारत के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तबाही मचाकर रख दी है. ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी पहली पारी के दौरान नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार दोहरा शतक ठोक दिया है. ईशान किशन 301 गेंद पर 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. इस बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 83.05 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 27 चौके और 7 छक्के उड़ाए हैं.
ईशान किशन ने अपनी इस पारी की बदौलत भारतीय टेस्ट टीम में एक बार फिर सेलेक्शन के लिए दावा ठोका है. टीम इंडिया को अपनी अगली टेस्ट सीरीज इस साल नवंबर में न्यूजीलैंड के दौरे पर खेलनी है. इस दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को दो टेस्ट मैच खेलने है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ यह टेस्ट सीरीज जीतनी ही होगी. ईशान किशन को अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाता है, तो वह उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.
ईशान किशन को आखिरी बार भारत के लिए जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के दौरे पर पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में मौका मिला था. ईशान किशन ने तीन साल बाद एक बार फिर सेलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी पेश की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर दलीप ट्रॉफी का यह फाइनल मैच देखने के लिए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मौजूद हैं. ऐसे में ईशान किशन का यह शानदार प्रदर्शन उन्हें बहुत पसंद आया होगा. BCCI की सेलेक्शन कमिटी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट स्क्वॉड चुनने बैठेगी तो अजीत अगरकर के ध्यान में ईशान किशन की यह पारी जरूर होगी.
ईशान किशन को अभी तक भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में ही खेलने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 78 की औसत के साथ 78 रन बटोरे हैं. ईशान किशन ने इस दौरान एक अर्धशतक भी लगाया है. ईशान किशन की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी नाबाद 52 रन है. ईशान किशन ने विकेटकीपर के तौर पर टीम इंडिया के लिए 5 शिकार भी किए हैं. दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में ईशान किशन की 250 रनों की बदौलत ईस्ट जोन ने पहली पारी में साउथ जोन के सामने अभी तक 5 विकेट गंवाकर 614 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है.