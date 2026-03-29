RCB vs SRH: 'कप्तानी के बारे में क्या कहूं..' हार के बाद ईशान किशन ने किसपर फोड़ा ठीकरा? डंके की चोट पर गिनाई गलतियां

RCB vs SRH: आईपीएल 2026 का ओपनिंग मैच ही फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. आरसीबी ने हैदराबाद की टीम को 6 विकेट से मात देकर जीत के साथ आगाज किया. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन हैदराबाद की टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें हार मिली. 200+ रन बनाने के बाद भी करारी हार के बाद ईशान किशन ने टीम की खामियां बताईं. हैदराबाद टीम की तरफ से ओपनर्स का जादू नहीं चला जबकि कप्तान ईशान ने ताबड़तोड़ बैटिंग की.

हैदराबाद ने बनाए 201 रन

हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हैदराबाद ने अपने खूंखार ओपनर्स के विकेट जल्दी खो दिए. अभिषेक शर्मा महज 7 के स्कोर पर आउट हो गए जबकि ट्रेविस हेड ने 11 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया. इसके बाद उतरे ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. उन्होंने महज 38 गेंद में 5 छक्के और 8 चौकों की बदौलत 80 रन की पारी खेली. इसके अलावा क्लासेन ने 31 जबकि अनिकेत वर्मा ने 18 गेंद में 43 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 200 पार पहुंचा दिया.

आरसीबी की धुआंधार बैटिंग

आरसीबी जब बल्लेबाजी करने उतरी तो इस टीम के लिए 202 रन का स्कोर हलवा नजर आया. महज 15.4 ओवरों में आरसीबी ने इस टारगेट को चेज कर लिया. हमेशा की तरह विराट कोहली ने जीत का जिम्मा उठाया और ताबड़तोड़ फिफ्टी ठोकी. उन्होंने नाबाद 38 गेंद में 69 रन ठोके, जिसमें 5 छक्के और इतने ही चौके जमाए. देवदत्त पडिक्कल का साथ विराट कोहली को मिला, पडिक्कल ने 26 गेंद में 4 छक्कों और 7 चौकों के दम पर 61 रन ठोके.

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हार के बाद क्या बोले ईशान किशन?

ईशान किशन ने हार के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि पहले 3-4 ओवरों के बाद विकेट ने निश्चित रूप से अच्छा खेल दिखाया. आप जानते हैं, हमने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए थे और अगली बार हमें इस बात का ध्यान रखना होगा. दूसरी पारी में विकेट को देखते हुए, उस पर बैटिंग करना काफी आसान था और गेंद भी काफी अच्छे से आ रही थी. तो हां, अगली बार हमें शॉट सिलेक्शन में थोड़ा समझदारी दिखानी होगी. लेकिन पटरी से उतरने के बाद भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे हमें काफी आत्मविश्वास मिला है.'

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विराट कोहली की कर दी तारीफ

उन्होंने आगे कहा, 'आप जानते हैं, खासकर बैटर्स को भी कुछ श्रेय देना होगा. जिस तरह से विराट भाई ने बैटिंग की, खासकर चेज करते समय जितनी जल्दी हो सके लेना बहुत ज़रूरी है. वरना, अगर वह खेलते रहे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है. हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी. यह पहला मैच है और अभी के लिए ये गलतियां स्वीकार्य हैं. हम बॉलिंग को लेकर थोड़े और सावधान रहेंगे, उन जगहों पर जहां हमें अपनी रणनीति को अमल में लाना है. अगले मैच से हम शायद और भी मज़बूत होकर उभरेंगे. सच कहूं तो मुझे इसमें बहुत मजा आया, आप जानते हैं. मैंने इसके हर पल का आनंद लिया. यह IPL है, इसलिए कभी-कभी घबराहट तो होती ही है. लेकिन एक टीम के तौर पर हम इसमें और बेहतर होते जाएंगे. कप्तानी के बारे में मैं और क्या कह सकता हूं? अगर हम आने वाले मैच जीतते हैं, तो टूर्नामेंट में आगे बढ़ना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा.'