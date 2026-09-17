ईशान किशन को अचानक क्या हुआ? 'बिस्मिल्लाह' बोलकर शुरू की बात तो श्रेयस भी हुए हैरान, ठहाके लगाने लगे अफगानी

भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में तीन मैचों की दोस्ताना सीरीज चल रही है. अब तक दो मुकाबले हुए हैं और दोनों में टीम इंडिया ने बाजी मारी है. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20I से पहले हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने महफिल लूट ली. उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की सबसे खास बात क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले उन्होंने जो कहा, वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. उनकी बातें सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी खिलाड़ी ठहाके लगाने लगे. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
अफगानिस्तान क्रिकेट को उठाने में भारत का अहम योगदान रहा है. इसका ताजा उदाहरण इसी सीरीज से ले सकते हैं कि इतनी बीजी शेड्यूल के बावजूद बीसीसीआई ने इस सीरीज का आयोजन किया है. शृंखला भले ही दिल्ली में हो रही है, लेकिन मेजबानी अफगानिस्तान को मिली है. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच भी संबंध काफी अच्छे हैं. इसका नमूना ईशान किशन ने पेश किया.
दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान किशन से पूछा गया कि अफगानिस्तान खिलाड़ियों की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? स्टार भारतीय खिलाड़ी ने अपनी बात शुरू करने से पहले अफगानी अंदाज में कहा, ''बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम''. जैसे ही ईशान ने ये कहा उनके बगल में बैठे कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा भी थोड़े हैरान हो गए. अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी भी ठहाके लगाकर हंसने लगे.
अफगान खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए ईशान किशन ने कहा, ''उनके (अफगानिस्तान) खिलाफ खेलना हमेशा मजेदार होता है क्योंकि हममें से कई खिलाड़ी IPL में एक साथ खेल चुके हैं और हम जानते हैं कि वे कितने अच्छे इंसान हैं. उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. खासकर, मैंने मुंबई इंडियंस में नबी भाई के साथ खेला है और बैटिंग सेशन के दौरान उन्होंने मेरी बहुत मदद की. वे अक्सर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी राय शेयर करते थे, खासकर अलग-अलग बॉलर्स का सामना करते समय.''
ईशान किशन ने आगे कहा कि अफगानिस्तान टीम की सबसे प्रभावशाली खूबियों में से एक है उनकी भूख और दृढ़ संकल्प. जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, तो साफ दिखता है कि वे विकेट लेने और सबसे ऊंचे लेवल पर मुकाबला करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं.
भारतीय क्रिकेटर्स के खिलाफ भले ही अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन उनके खिलाफ जीत की कसक अभी तक पूरी नहीं हुई है. दोनों टीमें अभी तक 18 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने हुई हैं. 17 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. तीन मैचों की सीरीज में अफगान 0-2 से पीछे है, लेकिन दिल्ली से काबुल की फ्लाइट पकड़ने से पहले वे एक जीत जरूर दर्ज करना चाहेंगे. भारत-अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार (17 सितंबर) को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.