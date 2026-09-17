Add Zee Business As A Preferred Source
App

ईशान किशन को अचानक क्या हुआ? 'बिस्मिल्लाह' बोलकर शुरू की बात तो श्रेयस भी हुए हैरान, ठहाके लगाने लगे अफगानी

अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20I से पहले हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने महफिल लूट ली. उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की सबसे खास बात क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले उन्होंने जो कहा, वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:02 PM IST
ईशान किशन को अचानक क्या हुआ? 'बिस्मिल्लाह' बोलकर शुरू की बात तो श्रेयस भी हुए हैरान, ठहाके लगाने लगे अफगानी
Image Credit: Ishan Kishan Video viral of Bismillahir Rahmanir Rahim (Screengrabs/ANI)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात: नर्स पत्नी को दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काटा
2
3
4
5