ईशान किशन को अचानक क्या हुआ? 'बिस्मिल्लाह' बोलकर शुरू की बात तो श्रेयस भी हुए हैरान, ठहाके लगाने लगे अफगानी

भारतीय क्रिकेटर्स के खिलाफ भले ही अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन उनके खिलाफ जीत की कसक अभी तक पूरी नहीं हुई है. दोनों टीमें अभी तक 18 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने हुई हैं. 17 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. तीन मैचों की सीरीज में अफगान 0-2 से पीछे है, लेकिन दिल्ली से काबुल की फ्लाइट पकड़ने से पहले वे एक जीत जरूर दर्ज करना चाहेंगे. भारत-अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार (17 सितंबर) को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.