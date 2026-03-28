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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs SRH: कप्तानी का आगाज करते ही ईशान किशन रच देंगे इतिहास, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय

RCB vs SRH: कप्तानी का आगाज करते ही ईशान किशन रच देंगे इतिहास, ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय

Ishan Kishan Captaincy Debut in IPL: आईपीएल 2026 का आगाज ईशान किशन के लिए खास होने वाला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में वो बतौर कप्तान आईपीएल में डेब्यू करेंगे. ऐसा करते ही वो इतिहास रच देंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:41 PM IST
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कप्तान बनते ही इतिहास रच देंगे ईशान किशन (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)
कप्तान बनते ही इतिहास रच देंगे ईशान किशन (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)

Ishan Kishan Captaincy Debut in IPL: आईपीएल 2026 का आगाज टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए खास होने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. इस सीजन में जब तक पैट कमिंस खेलने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं होंगे, तब तक ईशान किशन SRH का नेतृत्व करेंगे. शनिवार (आज) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में ईशान किशन आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे. मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके नाम स्पेशल रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा.

27 साल और 253 दिन की उम्र में ईशान किशन आईपीएल में बतौर कप्तान डेब्यू करने वाले हैं. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद हमेशा से उन फ्रेंचाइजियों में से एक रही है, जिसने विदेशी खिलाड़ियों को कप्तानी का जिम्मा दिया है. श्रीलंका के पूर्व महान खिलाड़ी कुमार संगाकारा इस टीम के पहले कप्तान बने थे.

कप्तान बनते ही इतिहास रच देंगे ईशान किशन

सनराइजर्स हैदराबाद ले लिए सबसे कम उम्र में कप्तान बनने का रिकॉर्ड अभी भी केन विलियमसन के नाम है, जिन्होंने 2018 में अपने डेब्यू के समय 27 साल और 244 दिन की उम्र में कप्तानी की थी. हालांकि, ईशान किशन SRH के लिए सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इस मामले में वो शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और मनीष पांडे को पीछे छोड़ देंगे.

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सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तानों की लिस्ट

कुमार संगाकारा- 2013 में 9 मैचों में कप्तानी की
कैमरून व्हाइट- 2013 में संगाकारा के हटने के बाद कप्तानी का जिम्मा संभाला और टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए
शिखर धवन- 2013-14 के दौरान 16 मैचों में टीम का नेतृत्व किया. इसके बाद बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ दी.
डैरेन सैमी- दो बार के टी20 विश्व कप विजेता ने 2014 सीजन के अंतिम 4 मैचों में एसआरएच की कप्तानी की थी.
डेविड वॉर्नर (2015-2021- एसआरएच के इतिहास में सबसे सफल कप्तान रहे. उन्होंने 67 मैचों में कप्तानी की और 2016 में टीम को एकमात्र आईपीएल खिताब दिलाया.
केन विलियमसन- वॉर्नर की गैरमौजूदगी में टीम की कमान संभाली और फिर रेगुलर कप्तान बन गए. उन्होंने 46 मैचों में कप्तानी की और 2018 में टीम को फाइनल तक लेकर गए.
भुवनेश्वर कुमार: 8 मैचों में SRH की कप्तानी की.
एडन मार्करम- सनराइजर्स ईस्टर्न केप को SA20 का खिताब दिलाने के बाद 2023 में मार्करम को कप्तान नियुक्त किया गया. उन्होंने 13 मैचों में SRH की कप्तानी की.
पैट कमिंस- 2024 में कप्तान बने और SRH को इस सीजन फाइनल तक पहुंचाया. वो फिलहाल टीम के रेगुलर कैप्टन हैं.
ईशान किशन- आईपीएल 2026 में पैट कमिंस शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हैं. इस दौरान ईशान किशन SRH की कप्तानी करेंगे. वो इस फ्रेंचाइजी के 11वें कप्तान होंगे.

(ये भी पढ़ें: IPL 2026 RCB vs SRH LIVE: बेंगलुरु बनाम हैदराबाद के बीच जंग से होगा आईपीएल 2026 का शुभारंभ, चिन्नास्वामी में कौन मारेगा बाजी?)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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