'माही भाई ऐसे इंसान हैं जो...',भारतीय तेज गेंदबाज ने खोला विराट-धोनी की कप्तानी का राज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का नाम आता है. धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई बड़े मुकाम हासिल किए और उन्होंने भारतीय टीम को कई सारे आईसीसी खिताब जिताए. वहीं, विराट कोहली की कप्तानी में पूरे क्रिकेट जगत के सामने एक नई भारतीय टीम उभर कर आई. कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की बेखौफ टीम बनकर आई. हाल ही में ईशांत शर्मा ने एक यूट्यूब चैनल पर दोनों कप्तानों के बीच कप्तानी के तरीके को लेकर खुलासा किया है, जिसे क्रिकेट समर्थक खूब पसंद करेंगे.

धोनी की कप्तानी

ईशांत शर्मा ने कहा, " माही भाई ऐसे इंसान हैं जो फील्ड पर चीजें करते हैं. उनको फील्ड पर चीजें करना पसंद है. वो पहले से कोई प्लानिंग के साथ नहीं उतरते हैं. उनकी प्लानिंग मैच की परिस्थिति को देखते हुए बनती थी. माही भाई की कप्तानी में ये खास बात थी वो फील्ड पर चीजें करना पसंद करते थे. ईशांत ने ये बातें राज सामानी के यूट्यूब चैनल पर बताई.

विराट की कप्तानी

उन्होंने आगे विराट कोहली के बारे में कहा, " विराट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था. विराट एक बेसिक प्लान के साथ मैदान पर उतरते थे और फिर उसके आधार पर फैसले लेते थे, लेकिन माही भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो ज्यादा मीटिंग में विश्वास नहीं रखते थे. उनका सिंपल फंडा था. गलतियां करो और सीखो. उनका ये भी कहना था आपने एक गलती की है और अगली गलती करने में आपको कितना समय लगता है, यही निरंतरता है."

ईशांत ने बताया दोनों के बीच का फर्क

धोनी ने साल 2014 में टेस्ट कप्तानी छोड़ी और कोहली टीम के नए टेस्ट कप्तान बने और साल 2017 में उन्होंने टी20 और वनडे की भी कप्तानी को छोड़ा उसके बाद विराट कोहली ने सभी फॉर्मेट में टीम की बागडोर संभाली. दोनों की लीडरशिप में टीम इंडिया अलग-अलग उचाइयां तक पहुंची. ईशांत शर्मा दोनों ही खिलाड़ियों की कप्तानी में लंबे समय तक खेले हैं. उन्होंने उनके कप्तानी के बीच का खास अंतर बखूबी समझाया.

