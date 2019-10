ISL 2019: चेन्नइयन फिर गोल करने को तरसी, ATK ने एक गोल से हराया

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Super League) के छठे सीजन में मेजबान चेन्नइयन को एटीके के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. चेन्नइयन की यह सीरीज में तीसरी हार है. वहीं एटीके की सीजन में यह दूसरी जीत है. इस मैच में एटीके को केवल एक गोल से जीत हासिल हुई. चेन्नयन अभी तक इस सीजन में एक भी गोल नहीं कर सकी है.

एटीके पहुंची टॉप पर

पहले मैच में एटीके को केरला ब्लास्टर्स से 1-2 से हार मिली थी. जबकि दूसरे मैच में उसे हैदराबाद को 5-0 से हराया था. दो मैचों में एटीके की जीत से साथ ही अब उसके छह अंक हो गए हैं और अंक तालिका में वह टॉप पर आ गई है. वहीं दो बार की चैंपियन चेन्नइयन को पहले मैच में एफसी गोवा से 0-3 से हार मिली थी. जबकि दूसरे मैच में मुंबई सिटी एफसी ने उसे 0-0 पर रोका था. टीम एक अंक के साथ अंकतालिका में छठे स्थान पर है.

Another three points and a clean sheet. thanks to the great performance by my brothers especially willy @willo_15 who now tops the goal scorers list. Can't wait for our next match at home. #AamarBukeyATK #eksathe pic.twitter.com/BlCfPG0cKv

— Roy Krishna (@RoyKrishna21) October 31, 2019