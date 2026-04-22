Virat Kohli का लाइक, Ex-गर्लफ्रेंड का कमेंट... पुरानी मोहब्बत की लेट एंट्री से मचा हड़कंप, बोली- 12 साल हो गए लेकिन..

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली अक्सर चर्चा में रहते हैं. कभी अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के चलते तो कभी अपनी भक्ति के चलते. लेकिन इस बार मसला कुछ और ही है. विराट ने जर्मन व्लॉगर की एक फोटो लाइक कर दी थी, जिसका मुद्दा थमा ही था कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट ने मुद्दे को हवा दे दी है. अब ये और भी तूल पकड़गया है. जर्मन व्लॉगर लिजलाज की एक फोटो को लाइक करने पर बवाल के बाद विराट ने इसे अनलाइक भी कर दिया था.

एक्स गर्लफ्रेंड की हुई लेट एंट्री

अब ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है क्योंकि विराट कोहली की एक्स-गर्लफ्रेंड इजाबेल लेइट की एंट्री हो गई है. एक इंस्टाग्राम हैंडल से एक कोलाज शेयर किया गया जिसमें इजाबेल, अनुष्का शर्मा, अवनीत कौर और लिजलाज की तस्वीरें थीं. कैप्शन में लिखा गया, 'विराट कोहली के बारे में एक बात यह आदमी मैदान के अंदर हो या बाहर, कभी चूकता नहीं है. इजाबेल लेइट से लेकर अनुष्का शर्मा तक... बेहतरीन पसंद.' ये देखने के बाद उनकी एक्स इजाबेल लेइट का माथा ठनका और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी नाराजगी शेयर की.

एक्स ने कमेंट में क्या लिखा?

कमेंट सेक्शन में इजाबेल ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'इस बात को 12 साल बीत चुके हैं लेकिन लोग अब भी पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हैं.' उन्होंने सवाल किया कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? यह पहली बार नहीं है जब विराट किसी पोस्ट को लाइक कर विवादों में आए हों. पिछले साल अवनीत कौर की फोटो लाइक होने पर उन्होंने इसे एल्गोरिदम की गलती बताया था. हालांकि, इस बार विराट की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिला है.

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इजाबेल और विराट का पुराना रिश्ता.

2014 में इज़ाबेल ने खुद कुबूल किया था कि उन्होंने और विराट ने करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. लेकिन अब समय बदल चुका है. विराट और अनुष्का शर्मा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और दो बच्चों के माता-पिता हैं. इज़ाबेल की प्रतिक्रिया यह साफ करती है कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हैं और चाहती हैं कि दुनिया भी ऐसा ही करे.