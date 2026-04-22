Advertisement
trendingNow13187892
Hindi Newsक्रिकेटVirat Kohli का लाइक, Ex-गर्लफ्रेंड का कमेंट... पुरानी मोहब्बत की लेट एंट्री से मचा हड़कंप, बोली- 12 साल हो गए लेकिन..

Virat Kohli का लाइक, Ex-गर्लफ्रेंड का कमेंट... पुरानी मोहब्बत की लेट एंट्री से मचा हड़कंप, बोली- 12 साल हो गए लेकिन..

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली अक्सर चर्चा में रहते हैं. कभी अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के चलते तो कभी अपनी भक्ति के चलते. लेकिन इस बार मसला कुछ और ही है. विराट ने जर्मन व्लॉगर की एक फोटो लाइक कर दी थी, जिसका मुद्दा थमा ही था कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट ने मुद्दे को हवा दे दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat Kohli
Virat Kohli

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली अक्सर चर्चा में रहते हैं. कभी अपने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के चलते तो कभी अपनी भक्ति के चलते. लेकिन इस बार मसला कुछ और ही है. विराट ने जर्मन व्लॉगर की एक फोटो लाइक कर दी थी, जिसका मुद्दा थमा ही था कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के कमेंट ने मुद्दे को हवा दे दी है. अब ये और भी तूल पकड़गया है. जर्मन व्लॉगर लिजलाज की एक फोटो को लाइक करने पर बवाल के बाद विराट ने इसे अनलाइक भी कर दिया था. 

एक्स गर्लफ्रेंड की हुई लेट एंट्री

अब ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है क्योंकि विराट कोहली की एक्स-गर्लफ्रेंड इजाबेल लेइट की एंट्री हो गई है. एक इंस्टाग्राम हैंडल से एक कोलाज शेयर किया गया जिसमें इजाबेल, अनुष्का शर्मा, अवनीत कौर और लिजलाज की तस्वीरें थीं. कैप्शन में लिखा गया, 'विराट कोहली के बारे में एक बात यह आदमी मैदान के अंदर हो या बाहर, कभी चूकता नहीं है. इजाबेल लेइट से लेकर अनुष्का शर्मा तक... बेहतरीन पसंद.' ये देखने के बाद उनकी एक्स इजाबेल लेइट का माथा ठनका और उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी नाराजगी शेयर की.

एक्स ने कमेंट में क्या लिखा?

कमेंट सेक्शन में इजाबेल ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'इस बात को 12 साल बीत चुके हैं लेकिन लोग अब भी पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हैं.' उन्होंने सवाल किया कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? यह पहली बार नहीं है जब विराट किसी पोस्ट को लाइक कर विवादों में आए हों. पिछले साल अवनीत कौर की फोटो लाइक होने पर उन्होंने इसे एल्गोरिदम की गलती बताया था. हालांकि, इस बार विराट की तरफ से कोई बयान देखने को नहीं मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ये भी पढे़ं.. कभी कहा था चप्पल से मारूंगा, अब युवराज ने Abhishek को दिया सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट

इजाबेल और विराट का पुराना रिश्ता.

2014 में इज़ाबेल ने खुद कुबूल किया था कि उन्होंने और विराट ने करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. लेकिन अब समय बदल चुका है. विराट और अनुष्का शर्मा एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और दो बच्चों के माता-पिता हैं. इज़ाबेल की प्रतिक्रिया यह साफ करती है कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हैं और चाहती हैं कि दुनिया भी ऐसा ही करे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Virat Kohli

Trending news

बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
West Bengal Election 2026
बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन! दागी अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
West Bengal Assembly Election 2026
बाहर से आए पार्टी वर्कर Out... बंगाल में अब प्रत्याशियों के लिए भी 'लक्ष्मण रेखा'
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
West Bengal Election 2026
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
April 22 Pahalgam attack
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
April 22 Pahalgam attack
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
West Bengal Election 2026
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट