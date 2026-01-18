टी20 वर्ल्ड कप के लिए इटली ने किया टीम का ऐलान, जिसने क्वालीफाई करवाया उसको ही बाहर कर दिया

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. वेन मैडसेन को भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए इटली की टीम का कप्तान बनाया गया है. यह वर्ल्ड कप में उनका पहला मौका होगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इटली ने किया टीम का ऐलान

इटली की 15 सदस्यीय टीम में पूर्व साउथ अफ्रीकी इंटरनेशनल खिलाड़ी जेजे स्मट्स को शामिल किया गया है. इसके अलावा भाइयों की दो जोड़ियों हैरी मैनेंटी व बेंजामिन मैनेंटी और एंथनी मोस्का व जस्टिन मोस्का को भी मौका दिया गया है.

जिसने क्वालीफाई करवाया उसको ही बाहर कर दिया

इटली की टीम की कप्तानी क्वालिफिकेशन कैंपेन के दौरान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बर्न्स कर रहे थे, लेकिन पिछले साल के आखिर में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और टीम से भी बाहर कर दिया गया. इटली ने पिछले साल जुलाई में यूरोप रीजनल क्वालिफायर में नीदरलैंड्स के बाद दूसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई किया था.

इटली ग्रुप C में शामिल

इटली के कोचिंग स्टाफ में हेड कोच जॉन डेविसन और असिस्टेंट कोच केविन ओ'ब्रायन और डॉगी ब्राउन शामिल हैं. इटली 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल और वेस्टइंडीज के साथ ग्रुप C में है. इटली अपना पहला मैच 9 फरवरी को कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, फिर इटली 12 फरवरी को नेपाल के साथ खेलने के लिए मुंबई जाएगी और 16 फरवरी को इंग्लैंड और 19 फरवरी को वेस्टइंडीज से खेलने के लिए वापस कोलकाता आएगी.

T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा

भारत और श्रीलंका में 2026 T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को शुरू होगा और 8 मार्च को खत्म होगा. इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हैं, जिन्हें पहले राउंड में पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है, जिसके बाद हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ स्टेज में पहुंचेंगी. उस राउंड में, आठ टीमों को आगे चार-चार टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, जिनमें से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए इटली की टीम

जैन अली, मार्कस कैंपोपियानो (विकेटकीपर), अली हसन, क्रिशन कलुगामागे, वेन मैडसेन (कप्तान), हैरी मैनेंटी, जियान पिएरो मीडे, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, बेंजामिन मैनेंटी, जसप्रीत सिंह, जे जे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, थॉमस ड्रेका.