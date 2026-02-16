240 की स्ट्राइक रेट से इतने रन.. इटली के बल्लेबाज ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, 25 गेंद में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

England vs Italy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक और मैच में इंग्लैंड की टीम गिरते-पड़ते जीतने में कामयाब रही. नेपाल के बाद इटली ने अंग्रेजों की जान हलक में डाल दी थी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड जैसे-तैसे 25 रन से जीता और सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली. मैच भले ही इंग्लैंड के नाम रहा, लेकिन दिल इटली के कप्तान हैरी मनेंटी ने जीता. नंबर-4 पर बैटिंग करने आए मनेंटी ने 25 गेंदों पर 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सनसनी मचा दी.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हैरी मनेंटी ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. 240 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेर दी और तूफानी पारी के दौरान 6 छक्के और 4 चौके जड़े. 25 गेंदों पर 60 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने राहत की सांस ली.

इटली के हैरी मनेंटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड के खिलाफ 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर इटली के कप्तान हैरी मनेंटी ने इतिहास रच दिया. वो एसोसिएट टीम की तरफ से टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में नीदरलैंड के स्टीफन मायबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था. टी20 वर्ल्ड कप में हैरी मनेंटी ने 22 गेंद पर फिफ्टी जड़कर ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इंग्लैंड के खिलाफ इटली ने जड़े 13 छक्के

203 रनों का पीछा करते हुए इटली ने आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 24 रन से मुकाबला हार गए. इस पारी में इटली ने 13 छक्के जड़कर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. किसी एसोसिएट टीम की तरफ से टी20 विश्व कप में ये पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं. हैरी मनेंटी के अलावा ग्रांट स्टीवर्ट ने भी 23 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन इटली को जीत नहीं दिला सके.

इंग्लैंड को फिर सैम करन ने बचाया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरी बार युवा ऑलराउंडर सैम करन ने इंग्लैंड की लाज बचाई है. इटली के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 3 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. 19वें ओवर में उन्होंने महज 5 रन दिए और इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल... भारत से हार के बाद इन 2 सीनियर खिलाड़ियों का गेम ओवर! अब नहीं मिलेगा मौका?