Advertisement
trendingNow13111789
Hindi Newsक्रिकेट240 की स्ट्राइक रेट से इतने रन.. इटली के बल्लेबाज ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, 25 गेंद में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

240 की स्ट्राइक रेट से इतने रन.. इटली के बल्लेबाज ने इंग्लैंड को किया तहस-नहस, 25 गेंद में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

England vs Italy: कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हैरी मनेंटी ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. 240 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेर दी और तूफानी पारी के दौरान 6 छक्के और 4 चौके जड़े. 25 गेंदों पर 60 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने राहत की सांस ली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इटली के बल्लेबाज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
इटली के बल्लेबाज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

England vs Italy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एक और मैच में इंग्लैंड की टीम गिरते-पड़ते जीतने में कामयाब रही. नेपाल के बाद इटली ने अंग्रेजों की जान हलक में डाल दी थी. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड जैसे-तैसे 25 रन से जीता और सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली. मैच भले ही इंग्लैंड के नाम रहा, लेकिन दिल इटली के कप्तान हैरी मनेंटी ने जीता. नंबर-4 पर बैटिंग करने आए मनेंटी ने 25 गेंदों पर 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सनसनी मचा दी.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में हैरी मनेंटी ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. 240 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेर दी और तूफानी पारी के दौरान 6 छक्के और 4 चौके जड़े. 25 गेंदों पर 60 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने राहत की सांस ली.

इटली के हैरी मनेंटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड के खिलाफ 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर इटली के कप्तान हैरी मनेंटी ने इतिहास रच दिया. वो एसोसिएट टीम की तरफ से टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में नीदरलैंड के स्टीफन मायबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था. टी20 वर्ल्ड कप में हैरी मनेंटी ने 22 गेंद पर फिफ्टी जड़कर ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इंग्लैंड के खिलाफ इटली ने जड़े 13 छक्के

203 रनों का पीछा करते हुए इटली ने आखिरी ओवर तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 24 रन से मुकाबला हार गए. इस पारी में इटली ने 13 छक्के जड़कर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. किसी एसोसिएट टीम की तरफ से टी20 विश्व कप में ये पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं. हैरी मनेंटी के अलावा ग्रांट स्टीवर्ट ने भी 23 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन इटली को जीत नहीं दिला सके.

इंग्लैंड को फिर सैम करन ने बचाया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरी बार युवा ऑलराउंडर सैम करन ने इंग्लैंड की लाज बचाई है. इटली के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 3 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. 19वें ओवर में उन्होंने महज 5 रन दिए और इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल... भारत से हार के बाद इन 2 सीनियर खिलाड़ियों का गेम ओवर! अब नहीं मिलेगा मौका?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

England vs Italy

Trending news

पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?