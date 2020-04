Table Tennis में भारत के लिए Good News, शरत कमल ने वर्ल्ड रैंकिग में लगाई छलांग

नई दिल्ली: भारत के शरत कमल (Sharath Kamal) को गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) की जारी ताजा रैंकिंग में 31वां स्थान मिला है और इसी के साथ वो भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी भी बन गए हैं. पिछले महीने शरत ने ओमान ओपन में खिताबी जीत हासिल की थी जिससे उन्हें सीनियर पुरुष रैंकिंग में 7 स्थान का फायदा हुआ है. शरत ने कहा, "कुछ अच्छी खबर है.इस वक्त फैली नकारात्मकता में यह सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है. मैं लॉकडाउन के कारण खेल से दूर हैं ऐसे में यह खबर सुनना अच्छी बात है."

Some positive news, amidst all the negativity currently. Moved up 7 places, to 31 in the #WorldRankings, and the Indian Men’s team up to World Rank 8 (our highest ever!) Just the news I needed while I find myself away from the game during this #lockdown!

Credits : @ittfworld pic.twitter.com/wRIYwvTjti

— Sharath Kamal (@sharathkamal1) April 16, 2020