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आईपीएल के बाद गायब हो गई RCB के स्टार की फॉर्म? टी20 को बनाया टेस्ट, बल्ले में लगी जंग

Venkatesh Iyer: एमपीएल 2026 में जबलपुर रॉयल लायंस ने इंदौर पिंक पैंथर्स को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की. इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में गेंदबाजों और अजय रोहेरा के शानदार प्रदर्शन ने मैच का रुख बदल दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:29 AM IST
आईपीएल के बाद गायब हो गई RCB के स्टार की फॉर्म? टी20 को बनाया टेस्ट, बल्ले में लगी जंग
Image Credit: वेंकटेश अय्यर

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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