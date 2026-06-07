आईपीएल के बाद गायब हो गई RCB के स्टार की फॉर्म? टी20 को बनाया टेस्ट, बल्ले में लगी जंग

Venkatesh Iyer: मध्य प्रदेश लीग में शनिवार (7 जून) को कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाले विस्फोटक खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर घरेलू टूर्नामेंट में फेल हो गए. लीग में इंदौर पिंक पैंथर्स के कप्तान वेंकटेश ने लगातार दूसरे मैच अपनी टीम को निराश किया. इस कारण इंदौर की टीम दोनों मैचों में हार गई.
होलकर स्टेडियम में जबलपुर रॉयल लायंस ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की और 5 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही अंक तालिका में उसका खाता भी खुल गया. वह 1 मैच में 2 अंक के साथ चौथे स्थान पर है. दूसरी ओर, इंदौर को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. वह 2 मैचों के बाद 10 टीमों के टूर्नामेंट में नौवें स्थान पर है.
टॉस जीतने के बाद जबलपुर रॉयल लायंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और तुरंत प्रभाव डाला. उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही पैंथर्स को दबाव में डाल दिया और उन्हें पहले दो ओवरों के भीतर ही 14/3 के स्कोर पर समेट दिया. कप्तान वेंकटेश अय्यर और सिद्धांत अग्रवाल ने 31 रनों की उपयोगी साझेदारी के साथ पारी को फिर से बनाने की कोशिश की. वेंकटेश टी20 में टेस्ट की तरह बैटिंग करते हुए नजर आए. उन्होंने पहले मैच में भोपाल लियोपार्ड्स के खिलाफ 1 रन बनाए थे और इस मैच में इंदौर के खिलाफ 40 गेंद पर 3 चौकों की मदद से सिर्फ 33 रन बनाए.
जब पारी के बिखरने का खतरा मंडरा रहा था, तब शुभम राठौर और शिवम शुक्ला ने जरूरी प्रतिरोध दिखाया. दोनों ने आठवें विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की, जिससे पैंथर्स को उबरने में मदद मिली. टीम ने अपने 20 ओवरों में 148/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. जबलपुर के लिए पंकज पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने चार ओवर के 30 रन देकर 3 विकेट लिए.
149 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जबलपुर की टीम पर इंदौर पिंक पैंथर्स ने गेंद के साथ शुरुआती हमला किया. उन्होंने तीसरे ओवर में ही अर्पित गौड़ और अभिषेक भंडारी दोनों को आउट कर विपक्षी टीम को दबाव में डाल दिया. इसके बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज अजय रोहेरा और आकर्ष सिंह ने तीसरे विकेट के लिए 29 रनों की उपयोगी साझेदारी करके पारी को संभाला. यह साझेदारी तब टूटी जब आकर्ष 14 गेंदों में 14 रन बनाने के बाद सिद्धांत अग्रवाल की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए.