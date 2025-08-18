इंग्लैंड में RCB के प्लेयर्स ने मचाई तबाही, चौके-छक्कों की तूफान में उड़ी लंदन की टीम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 18 सालों बाद आईपीएल खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है. उसके प्लेयर्स लियाम लिविंगस्टोन और जैकब बेथेल अब 'द हंड्रेड' में धमाल मचा रहे हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:39 PM IST
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने 18 सालों बाद आईपीएल खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा है. उसके प्लेयर्स लियाम लिविंगस्टोन और जैकब बेथेल अब 'द हंड्रेड' में धमाल मचा रहे हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने इस लीग में अपने टीम के लिए मैच विनिंग पारियां खेली है. लिविंगस्टोन और बेथेल ने रनों की बारिश करते हुए तबाही मचा दी. दोनों ने बर्मिंघम फिनिक्स के लिए चौके-छक्कों की बारिश कर दी.

पार्टनरशिप ने पलटा मैच

लंदन स्पिरिट पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 126 रन ही बना सकी.127 रनों का पीछा करने आई बर्मिंघम फिनिक्स की तरफ से जो क्लार्क ने शानदार पचासा जड़ा. उन्होंने टीम को मजबूत स्थित में पहुंचाया. उनके बाद लिविंगस्टन और बेथेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी. लिविंगस्टन और बेथल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 220-225 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

प्लेयर ऑफ द मैच बने लिविंगस्टोन

लिविंगस्टन ने 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 5 छक्के और 1 चौका जड़ा वहीं बेथेल ने 8 गेंदों में 18 रन बनाते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़े. बर्मिंघम फिनिक्स ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया. लिविंगस्टन को इस आतिशी पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के आवार्ड से नवाजा गया. 

तोड़ सकते हैं 136 साल पुराना रिकॉर्ड

जैकेब बेथल आयरलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 मैच में टॉस करते ही इतिहास रच देंगे. दरअसल, बेथल इंग्लैंड के लिए सबसे कम उम्र में बतौर कप्तान बनने का रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हैं. वह मोंटी बॉर्डेन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. बॉर्डेन ने 1889 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 साल 114 दिन की उम्र में टीम की कप्तानी संभाली थी. अब बेथल इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

