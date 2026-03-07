2022 में दर्शक.. 2026 में मैदान में तबाही, इंग्लैंड को मिली ट्रॉफी से भी कीमती चीज, भर गया होगा हार का जख्म

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 8 मार्च की शाम भारत और न्यूजीलैंड की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी. भले ही इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं पहुंची, लेकिन टीम को एक कीमती हीरा मिल गया है. 22 साल का वो बल्लेबाज जो 4 साल पहले टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम को दर्शक के रूप में सपोर्ट कर रहा था अब उसने कई लोगों का दिल जीत लिया है.

दिलचस्प है कहानी

साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम का मुकाबला टीम इंडिया से था. उस दौरान इंग्लैंड की टीम ने भारत को शिकस्त दी थी. इंग्लैंड के युवा स्टार जैकब बेथेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह 2022 भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. उन्हें ये वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये वही हैं.

जैकब की शानदार पारी

भले ही सेमीफाइनल मुकाबला भारत ने जीता लेकिन दिल जैकब बेथेल ने जीत लिया. 22 साल के भारतीय बल्लेबाज को लोग सलाम ठोक रहे थे. उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और आखिरी ओवर में रन आउट हुए. जैकब ने महज 48 गेंद में 7 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 105 रन की धुआंधार पारी खेली थी. मैच के बाद कप्तान ने भी उनकी जमकर तारीफ की क्योंकि जैकब के वन मैन शो की बदौलत ही इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को टक्कर दी.

क्या बोले हैरी ब्रूक?

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद जैकब को लेकर कहा, 'वह बिल्कुल अविश्वसनीय था. मुझे लगता है कि वह अपने करियर में बहुत नाम कमाएगा और इंग्लैंड के साथ उसका करियर शानदार होगा. उसने आज रात दुनिया को दिखाया कि वह कितना शानदार है. दुर्भाग्य से हम गलत साइड पर थे, लेकिन वह पारी इस कॉम्पिटिशन से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है. उसे मैदान में उतरते और पहली बॉल से ही गेम संभालते हुए, सबको दिखाते हुए कि वह क्या कर सकता है, यह खास था.'