इंग्लैंड का सबसे युवा कप्तान...टूटने वाला है 139 साल पुराना महारिकॉर्ड, RCB का स्टार रचेगा इतिहास

क्रिकेट

Ireland vs England T20 Series: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 21 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल को कप्तान बनाया है. वह आयरलैंड से टी20 सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. इंग्लैंड के इस निर्णय सबको हैरान कर दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:49 AM IST
Ireland vs England T20 Series: इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी अपने स्क्वॉड की घोषणा की है. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 21 साल के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल को कप्तान बनाया है. वह आयरलैंड से टी20 सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. इंग्लैंड के इस निर्णय सबको हैरान कर दिया है.

इतिहास रचने के करीब बेथेल

जैकब बेथेल 21 साल की उम्र में इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. इस तरह वे 136 सालों से कायम एक रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. वह मोंटी बॉडेन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. बॉडेन ने 1889 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 साल और 144 दिन की आयु में इंग्लैंड की कप्तानी की थी. उस समय नियमित कप्तान ऑब्रे स्मिथ बुखार के कारण नहीं खेल पाए थे. बेथेल वह डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों में इंग्लैंड की टी20 टीम की कप्तानी करेंगे.

बेथेल ने पिछले साल ही किया था डेब्यू

बेथेल ने पिछले साल ही इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू किया था. वह तेजी से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं. आयरलैंड में यह सीरीज 17 सितंबर से शुरू होगी. आयरलैंड सीरीज में कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे. इनमें सीमित ओवरों की टीम के कप्तान हैरी ब्रुक भी शामिल हैं. वह सितंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 मैचों की कप्तानी करेंगे.इंग्लैंड की पुरुष टीम के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ''जैकब बेथेल ने इंग्लैंड टीम के साथ रहते हुए अपने नेतृत्व क्षमता से प्रभावित किया है और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता को और निखारने का अवसर देगी.''

कौन हैं जैकब बेथेल?

जैकब बेथेल एक प्रतिभाशाली इंग्लैंड क्रिकेटर हैं. उनका जन्म 2003 में बारबाडोस में हुआ था. वे किशोरावस्था में ही इंग्लैंड आ गए थे. उन्होंने वार्विकशायर के लिए खेला और इंग्लैंड की टीम में जगह बनाई. अपने आक्रामक स्ट्रोक प्ले के मशहूर यह बल्लेबाज बाएं हाथ स्पिन गेंदबाजी भी करता है.  बेथेल ने पहली बार 2022 आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में धूम मचाई और 2024 में इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था.

