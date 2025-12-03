शाई होप और चंद्रपॉल के संघर्ष पर भारी पड़ा जैकब डफी का पंजा, पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत

New Zealand vs West Indies: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. उसने मैच के दूसरे दिन बुधवार (3 दिसंबर) को पहली पारी में वेस्टइंडीज को 167 रनों पर समेट दिया. इससे पहले कीवियों ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे. इस तरह उसे 64 रनों की बढ़त मिली थी. न्यूजीलैंड ने दिन का खेल समाप्त होने के समय अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए हैं. अब उसकी कुल बढ़त 96 रनों की हो गई है. कप्तान टॉम लाथम 14 और डेवन कॉन्वे 15 रन बनाकर नाबाद हैं.

चंद्रपॉल-होप की फिफ्टी, डफी ने झटके 5 विकेट

तेज गेंदबाज जैकब डफी की घातक गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. विंडीज के लिए तेजनारायण चंद्रपॉल ने 52 और शाई होप ने 56 रन बनाए. इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका. 7 बल्लेबाज तो दो अंकों में नहीं पहुंच सके. जैकब डफी ने 17.4 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट लिए. मैट हेनरी ने 3 और जेकारी फॉल्क्स ने 2 विकेट लिए.

पहली पारी में विलिम्सन ने ठोका था अर्धशतक

इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 231 रन पर समाप्त हुई थी. केन विलियम्सन ने 52, माइकल ब्रेसवेल ने 47 और टॉम ब्लंडेल ने 29 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच, जायडेन सिल्स, ओजे शिल्ड्स, और जस्टिन ग्रिव्स ने 2-2, जबकि जोहानन लायने और कप्तान रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 167 रन पर समेटकर 64 रन की बढ़त हासिल की है. दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 32 रन बनाने वाली न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 96 रन की हो चुकी है.

WTC 2025-27 में कीवियों की पहली सीरीज

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की साइकिल में न्यूजीलैंड की यह पहली टेस्ट सीरीज है. टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है. वेस्टइंडीज इस टेस्ट में तभी वापसी कर सकती है, जब तीसरे दिन के पहले सेशन में कीवी टीम के टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेट दे. लाथम और कॉन्वे दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज हैं. इनका विकेट अगर दिन के शुरुआती ओवरों में नहीं आया, तो वेस्टइंडीज की मुश्किल बढ़ सकती है.