जैकब डफी ने IPL डेब्यू पर मचाया गदर, फिर कप्तान ने अचानक क्यों भेज दिया मैदान से बाहर? ये है बड़ी वजह

RCB vs SRH: आईपीएल 2026 का ओपनिंग मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद SRH की खतरनाक जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आईपीएल में पहली बार कदम रख रहे कीवी गेंदबाज जैकब डफी ने एक ही ओवर में दोनों का शिकार कर लिया.

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को पवेलियन की राह दिखाने के बाद भी जैकब डफी नहीं रुके और अपने तीसरे ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भी चलता किया. हालांकि, डेब्यू पर कहर बरपाने वाले गेंदबाज को अचानक कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान से बाहर भेज दिया है. आइए जानते है इसकी वजह क्या है?

जैकब डफी को क्यों भेजा गया बाहर?

आईपीएल डेब्यू पर कहर बरपाने वाले जैकब डफी अचानक मैदान से बाहर चले गए. अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें चोट लगी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने जान बूझकर ऐसा किया. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज डफी ने अपने आईपीएल डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. मैच के 7वें ओवर में ही उनके 4 ओवर का कोटा समाप्त हो गया. यही वजह है कि कप्तान रजत पाटीदार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी जगह बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर उतारने का फैसला किया.

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डेब्यू पर चमके जैकब डफी

आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं. आरसीबी ने उनकी जगह जैकब डफी को मौका दिया और कीवी पेसर ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका. उन्होंने पहले अभिषेक शर्मा और फिर ट्रेविस हेड को आउट कर सनराइजर्स हैदराबाद को तगड़ा झटका दिया. स्पेल के आखिरी ओवर में डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी को भी पवेलियन की राह दिखा दी. 31 साल के खिलाड़ी ने आईपीएल डेब्यू पर महज 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026

RCB vs SRH: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

RCB की प्लेइंग XI: विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा

SRH की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा

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