जय श्री राम, हनुमान जी का टैटू... विश्व विजेता बेटियों से पीएम मोदी ने की 'मन की बात', हरमन एंड कंपनी ने जीता दिल

Womens World Cup 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की. पीएम मोदी ने उनकी ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत पर बधाई दी. हंसी और सौहार्द से भरी यह मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. टीम इंडिया ने लीग चरण में लगातार तीन हार के बाद टूर्नामेंट में टीम की शानदार वापसी और साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीत लिया. भारत पहली बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन बना है.

कप्तान को आई 2017 की याद

कप्तान हरमनप्रीत ने 2017 में पीएम मोदी से बिना ट्रॉफी के मिलने को याद किया और कहा कि अब जब वे ट्रॉफी के साथ मिल रही हैं, तो टीम उनसे मिलना चाहती है. उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें प्रेरित किया है और वह उन सभी के लिए एक प्रेरणा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं और यह पीएम मोदी के प्रयासों के कारण है. 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रही थीं. दीप्ति ने 2017 की अपनी मुलाकात को याद किया जब उन्होंने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने को कहा था और फिर वे अपने सपनों को हासिल करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने के करीब रवींद्र जडेजा, खतरे में अश्विन का ये 'प्रचंड' रिकॉर्ड

जय श्री राम और हनुमान जी का जिक्र

पीएम मोदी ने यह भी चर्चा की कि दीप्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा है और उनकी बांह पर भगवान हनुमान का टैटू है. इस पर ऑलराउंडर ने जवाब दिया कि यह उन्हें शक्ति देता है. दीप्ति ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता. उन्होंने 9 मैचों में 22 विकेट लेने के साथ 215 रन भी बनाए. फाइनल में दीप्ति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी.

मजेदार किस्से और फिटनेस का संदेश

हरमनप्रीत ने पीएम मोदी से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे बने रहते हैं. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा होना उनके जीवन का हिस्सा रहा है और उनकी आदत बन गई है. उन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन देओल के प्रसिद्ध कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उन्होंने आगे चर्चा की कि हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद को कैसे अपनी जेब में रख लिया. इस पर हरमनप्रीत ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे रख लिया.

ये भी पढ़ें: BCCI ने खत्म कर दिया करियर? कातिलाना बॉलर का नहीं हुआ सेलेक्शन तो भड़के लोग, 3 मैच में 15 विकेट भी बेकार

अमनजोत के कैच की चर्चा

पीएम मोदी ने सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अमनजोत कौर के अब-प्रसिद्ध कैच की चर्चा की, जिसे उन्होंने कई फंबल के बाद लिया था. अमनजोत ने कहा कि यह एक फंबल है जिसे वह देखना पसंद करती हैं. पीएम मोदी ने कहा, ''कैच करते समय आप गेंद को देख रही होंगी, लेकिन कैच के बाद आप ट्रॉफी को देख रही होंगी.'' तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने उल्लेख किया कि उनके भाई पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, जिस पर उन्होंने तुरंत उनसे मिलने का खुला निमंत्रण दिया.

Every Indian feels immense pride in Team India’s World Cup victory. It was a delight interacting with the women’s cricket team. Do watch! https://t.co/PkkfKFBNbb — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025

मोटापे पर पीएम ने जताई चिंता

पीएम मोदी ने भारतीय टीम से देश भर की लड़कियों के लिए फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कहा. उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर भी चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने उन्हें अपने स्कूलों में जाकर युवा दिमागों को प्रेरित करने के लिए भी कहा. बांग्लादेश के खिलाफ बारिश से धुल गए मैच में टखने की चोट के कारण नॉकआउट से बाहर हुई प्रतिका रावल भी व्हीलचेयर में टीम के साथ मौजूद थीं.