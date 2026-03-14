29 गेंद पर शतक, फिर भी बदकिस्मत... जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड

IPL 2026: 'क्रिकेट का त्योहार' यानी इंडियन प्रीमियर लीग फैंस के दिलों पर घर करने आ रहा है. 18 मार्च, 2026 से आईपीएल 2026 का आगाज हो जाएगा. मेगा इवेंट के अगले सीजन से पहले 16 दिसंबर, 2025 को मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ. अबू धाबी में हुए मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर पैसों की बरसात हुई और उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

कैमरून ग्रीन तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, लेकिन उन्हीं के देश के एक युवा बल्लेबाज को किसी टीम ने भाव नहीं दिया और वो अनसोल्ड रहे. हम बात कर रहे हैं 23 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क की, जो आईपीएल 2026 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे. 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले खिलाड़ी को किसी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है और वो T20 में खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

29 गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

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जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया की घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट मार्श कप में बल्ले से तबाही मचाई और महज 29 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए उन्होंने तस्मानिया के खिलाफ 38 गेंदों पर 125 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इस दौरान मैकगर्क ने 10 चौके और 13 छक्के उड़ाए थे.

सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंद पर सेंचुरी जड़कर सनसनी मचा दी. वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बने. हालांकि, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अभी भी जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम है.

ऐसा नहीं है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला है. 2024 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था. कंगारू बल्लेबाज ने आईपीएल में अभी तक 15 मुकाबले खेले हैं और 199.48 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 385 रन बनाए हैं. हालांकि, पहले सीजन में तबाही मचाने के बाद वो आईपीएल 2025 में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे और यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला है.

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