Advertisement
trendingNow13140837
Hindi Newsक्रिकेट29 गेंद पर शतक, फिर भी बदकिस्मत... जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड

29 गेंद पर शतक, फिर भी बदकिस्मत... जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग फैंस के दिलों पर घर करने आ रहा है. 18 मार्च, 2026 से आईपीएल 2026 का आगाज हो जाएगा. कैमरून ग्रीन तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, लेकिन उन्हीं के देश के एक युवा बल्लेबाज को किसी टीम ने भाव नहीं दिया और वो अनसोल्ड रहे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड (PHOTO- X)
जिसके नाम सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड, IPL ऑक्शन में रहा अनसोल्ड (PHOTO- X)

IPL 2026: 'क्रिकेट का त्योहार' यानी इंडियन प्रीमियर लीग फैंस के दिलों पर घर करने आ रहा है. 18 मार्च, 2026 से आईपीएल 2026 का आगाज हो जाएगा. मेगा इवेंट के अगले सीजन से पहले 16 दिसंबर, 2025 को मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ. अबू धाबी में हुए मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर पैसों की बरसात हुई और उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

कैमरून ग्रीन तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, लेकिन उन्हीं के देश के एक युवा बल्लेबाज को किसी टीम ने भाव नहीं दिया और वो अनसोल्ड रहे. हम बात कर रहे हैं 23 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क की, जो आईपीएल 2026 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे. 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले खिलाड़ी को किसी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड है और वो T20 में खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

29 गेंद पर शतक जड़कर मचाई सनसनी

Add Zee News as a Preferred Source

जैक फ्रेजर मैकगर्क ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया की घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट मार्श कप में बल्ले से तबाही मचाई और महज 29 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए उन्होंने तस्मानिया के खिलाफ 38 गेंदों पर 125 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इस दौरान मैकगर्क ने 10 चौके और 13 छक्के उड़ाए थे.

सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने 32 गेंद पर सेंचुरी जड़कर सनसनी मचा दी. वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बने. हालांकि, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अभी भी जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम है.

ऐसा नहीं है कि जैक फ्रेजर मैकगर्क को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला है. 2024 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था. कंगारू बल्लेबाज ने आईपीएल में अभी तक 15 मुकाबले खेले हैं और 199.48 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 385 रन बनाए हैं. हालांकि, पहले सीजन में तबाही मचाने के बाद वो आईपीएल 2025 में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे और यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला है.

ये भी पढ़ें: किस्मत भरोसे वैभव सूर्यवंशी, IPL 2026 में नहीं मचा पाएंगे सनसनी, राजस्थान रॉयल्स के 'रनबाज' को किसने दी चेतावनी?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
Lift Safety News
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
LPG Cylinder Crisis
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
Sonam Wangchuk
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी