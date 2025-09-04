वनडे में डिविलियर्स के 31 गेंद पर शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, रॉकेट की स्ट्राइक से बैटिंग करने वाले बल्लेबाज ने किया ये असंभव कारनामा

एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भयंकर तबाही मचाई और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वनडे क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम पर नहीं, बल्कि एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है. बता दें कि साल 2015 में वेस्टइंडीज (West indies) के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक बनाया था. उस मैच में एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने सिर्फ 44 गेंदों में 149 रन बनाए थे. उन्होंने अपनी पारी में 16 छक्के और 9 चौके जड़े थे. उनकी इस दिलकश पारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 148 रनों से हरा दिया था.

इस बल्लेबाज ने किया ये असंभव कारनामा

एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के 31 गेंदों में लगाए गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक धुरंधर बल्लेबाज ने ये असंभव कारनामा भी कर दिखाया. ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनर जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 8 अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने इस List-A (वनडे फॉर्मेट) मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ केवल 29 गेंद पर ही शतक ठोक दिया. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली. जेक फ्रेजर-मैकगर्क का यह शतक 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर खेले गए वनडे मैच में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम पर ही दर्ज है.

डिविलियर्स के 31 गेंद में शतक का महारिकॉर्ड टूटा

जेक फ्रेजर-मैकगर्क के लिए 8 अक्टूबर 2023 का दिन बहुत यादगार रहा है. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ 'The Marsh Cup' के एक List-A मैच में 328.94 की स्ट्राइक रेट से रन कूट दिए. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 13 छक्के शामिल रहे. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि तस्मानिया टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. 50 ओवर के फॉर्मेट में जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने एबी डिविलियर्स के सबसे तेज शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था.

जेक फ्रेजर-मैकगर्क की टीम फिर भी मैच हार गई

तस्मानिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 435 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में 398 रन पर ऑलआउट हो गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 27 गेंद पर शतक तो ठोका, लेकिन उनकी टीम 37 रन से मैच हार गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी और लेग-ब्रेक गुगली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. वे वनडे और T20I मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए खेलते हैं, साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य वैश्विक टी-20 लीग में खेलते हैं.

50 ओवर की क्रिकेट (वनडे) में सबसे तेज शतक

1. जेक फ्रेजर-मैकगर्क (साउथ ऑस्ट्रेलिया) - 29 गेंद विरुद्ध तस्मानिया (2023)

2. एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका) - 31 गेंद विरुद्ध वेस्टइंडीज (2015)

3. अनमोल प्रीत सिंह (पंजाब) - 35 गेंद विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश (2024)

4. कोरी एंडरसन (न्यूजीलैंड) - 36 गेंद विरुद्ध वेस्टइंडीज (2014)

5. ग्राहम रोज (समरसेट) - 36 गेंद विरुद्ध डेवोन (1990)

6. शहीद अफरीदी (पाकिस्तान) - 37 गेंद विरुद्ध श्रीलंका (1996)