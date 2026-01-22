Advertisement
500 विकेट 7000 रन...इस ऑलराउंडर ने मचाया है रणजी क्रिकेट में आतंक, रच दिया इतिहास

भारतीय युवा खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त इतिहास कायम किया है.रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र और गोवा के बीच खेले गए मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए जलज सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके. जलज ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर जबरदस्त इतिहास कायम कर दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:23 PM IST
भारतीय युवा खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त इतिहास कायम किया है.रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र और गोवा के बीच खेले गए मुकाबले में कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. सरफराज खान ने शानदार पारी खेली. जलज सक्सेना भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में स्टार गेंदबाज हैं, उनकी घातक गेंदबाजी गुरुवार को रणजी ट्रॉफी में एक बार फिर देखने को मिली.महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए जलज सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके. जलज ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर जबरदस्त इतिहास कायम कर दिया है. जलज ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 500 विकेट पूरा करने का कारनामा कर दिखाया और इसके साथ ही उन्होंने 7000 रन भी पूरे किए. वह रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए.

रणजी के टॉप 5 विकेट टेकर
गौरतलब है कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा रजिंदर गोयल के नाम पर है. रजिंदर 637 विकेट के साथ नंबर 1 पायदान पर हैं. दूसरे पायदान पर श्रीनिवासन वेंकेटराघवन का नाम है. उन्होंने  530 विकेट लेने का कारनामा किया है. लिस्ट में तीसरे पायदान पर सुनील जोशी का नाम है. सुनील ने रणजी  क्रिकेट इतिहास में 479 विकेट लेने का कारनामा किया है. अब इस फेहरिस्त जलज सक्सेना ने धमाकेदार एंट्री मारी है. सक्सेना अब 446 विकेट के साथ अब चौथे पायदान पर हैं. उन्होंने विनय कुमार 442 विकेट को पीछे छोड़ दिया है.

घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड

जलज सक्सेना की गिनती लिस्ट ए मैचों के दिग्गज खिलाड़ियों में होती है. अभी तक उन्होंने ओवरऑल 156 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट क्लास मैचों में 7000 रनों के साथ 500 विकेट लेने का कारनामा किया है. वह ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी जो कि आज तक भारत के लिए नहीं खेल पाए हैं. बता दें कि जलज 39 साल के हैं. रणजी क्रिकेट में शानदार आंकड़े होने के बावजूद भी उन्हें कभी भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. 

कौन हैं जलज सक्सेना?

बता दें कि जलज सक्सेना का जन्म 15 दिसंबर, 1986 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने साल 2005 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, 2006 में उन्होंने अपना पहला लिस्ट ए मैच खेला. हालांकि इतने शानदार रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जलज कभी नेशनल टीम में जगह नहीं मिल पाई.

