Advertisement
trendingNow13036924
Hindi Newsक्रिकेट705 विकेट और 9967 रन, IPL 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेगा ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका

705 विकेट और 9967 रन, IPL 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेगा ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका

IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इस मिनी ऑक्शन में 39 साल का एक भारतीय क्रिकेटर बिकने के लिए तैयार बैठा है. एक क्रिकेटर जिस उम्र में संन्यास लेता है, उसी उम्र में यह खिलाड़ी IPL की नीलामी में हिस्सा लेगा. इस खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट करियर में अभी तक 705 विकेट लेने के अलावा 9967 रन भी बनाए हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

705 विकेट और 9967 रन, IPL 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेगा ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका

IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इस मिनी ऑक्शन में 39 साल का एक भारतीय क्रिकेटर बिकने के लिए तैयार बैठा है. एक क्रिकेटर जिस उम्र में संन्यास लेता है, उसी उम्र में यह खिलाड़ी IPL की नीलामी में हिस्सा लेगा. इस खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट करियर में अभी तक 705 विकेट लेने के अलावा 9967 रन भी बनाए हैं. हालांकि इस दिग्गज क्रिकेटर को कभी भी टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला है.

ऑक्शन में हिस्सा लेगा ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेटर जलज सक्सेना 15 दिसंबर 2025 को 39 साल के हो जाएंगे. जलज सक्सेना IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे. जलज सक्सेना ने 11 साल में IPL का सिर्फ एक ही मैच खेला है. जलज सक्सेना 2014 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. इसके बाद वह 2015 IPL के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल हो गए. जलज सक्सेना को IPL 2019 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था. इसके बाद साल 2020 IPL ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

संन्यास के 12 साल बाद भी इतना पैसा कमा रहे सचिन तेंदुलकर, कमाई के मामले में विराट और धोनी भी बहुत पीछे

705 विकेट और 9967 रन का रिकॉर्ड

फरवरी 2021 में जलज सक्सेना को IPL 2021 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने खरीदा था. जलज सक्सेना ने 18 अप्रैल 2021 को पंजाब किंग्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया था. जलज सक्सेना एक ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं. जलज सक्सेना को IPL में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 3 ओवर फेंके और 27 रन लुटाए. जलज सक्सेना ने डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुल 705 विकेट झटके हैं और 9967 रन बनाए हैं.

जलज सक्सेना बेहद खास खिलाड़ी

जलज सक्सेना ने 79 T20 मैचों में 709 रन बनाए हैं और 86 विकेट लिए हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 155 फर्स्ट-क्लास मैचों में 7202 रन और 496 विकेट लिए हैं. जलज सक्सेना ने रणजी ट्रॉफी में 6000 रन बनाने और 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं. जलज सक्सेना ने 109 लिस्ट A मैचों में 2056 रन और 123 विकेट लिए हैं.

टी20 करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाला भारतीय बल्लेबाज, BCCI ने अचानक टीम इंडिया से काट दिया पत्ता

टीम इंडिया में कभी नहीं मिला मौका

जलज सक्सेना कुछ मौकों पर टीम इंडिया में जगह बनाने के करीब पहुंचे थे, जब वह इंडिया ए के लिए खेलते थे. लेकिन रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की मौजूदगी की वजह से टेस्ट टीम में किसी और ऑफ-स्पिनर के लिए जगह नहीं थी. जलज सक्सेना ने साल 2005 में मध्य प्रदेश के साथ अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 2016/17 सीजन से पहले अपना बेस केरल में बदल लिया. जलज सक्सेना ने नौ साल बाद केरल छोड़ दिया और अब घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Jalaj Saxena

Trending news

दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
tamilnadu news
हिंदू मुन्नानी: मंदिर-दरगाह विवाद में उतरा दो तलवारों वाला संगठन, जड़ें RSS में हैं
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
rahul gandhi news
शाह vs राहुल डिबेट के बीच कांग्रेस के भीतर उठा सवाल, 'गलत हाथों में है पार्टी'
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
Weather
ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
DNA
शाहजहां के खिलाफ जो बोलेगा, ट्रक से कुचला जाएगा! गवाह भोला के बेटे की हुई हत्या
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
PM Modi
'शानदार भाषण, विपक्ष का झूठ बेनकाब किया', शाह के भाषण पर पीएम मोदी ने थपथपाई पीठ
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
sharad pawar
संसद में बवाल के बाद देर शाम शरद पवार के घर जमी 'महफिल', BJP के कुछ सांसद भी पहुंचे
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
no snow
पहाड़ों पर कुदरत की 'इमरजेंसी', बर्फ देखने के लिए तरसे लोग, क्यों मचा है हाहाकार?
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?