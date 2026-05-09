Advertisement
trendingNow13210664
Hindi Newsक्रिकेटजेम्स एंडरसन ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, भारत के इस क्रिकेटर के बहुत बड़े मुरीद, बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

जेम्स एंडरसन ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, भारत के इस क्रिकेटर के बहुत बड़े मुरीद, बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

James Anderson All Time Best Playing XI: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है. जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 09, 2026, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेम्स एंडरसन ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, भारत के इस क्रिकेटर के बहुत बड़े मुरीद, बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

James Anderson All Time Best Playing XI: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है. जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने एक बार 'TalkSport Cricket' को दिए एक इंटरव्यू के दौरान क्रिकेट इतिहास की सबसे बेस्ट Playing XI चुनी थी.

भारत के इस क्रिकेटर को बताया दुनिया में सबसे महान

जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में एक बार डीपी वर्ल्ड इवेंट के दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज माना था. जेम्स एंडरसन ने कहा था, 'सचिन वह व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं बचपन में देखता था, हालांकि मैं उनकी उम्र के कारण उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता. मुझे याद है कि मैं उन्हें खेल के महान खिलाड़ी के रूप में देखता था और मैंने उनके खिलाफ बहुत क्रिकेट भी खेला है.' बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का नाम तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी है.

एंडरसन की सबसे पसंदीदा टीम है भारत

जेम्स एंडरसन की सबसे पसंदीदा टीम भारत रही है. जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 39 टेस्ट मैच खेलते हुए 149 विकेट हासिल किए हैं. जेम्स एंडरसन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. जेम्स एंडरसन ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनाई है. जेम्स एंडरसन ने अपने जमाने के महान खिलाडियों को चुना है. अपनी ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटरों की प्लेइंग इलेवन में जेम्स एंडरसन ने 4 महान भारतीय खिलाड़ियों को चुना है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेम्स एंडरसन की सर्वश्रेष्ठ Playing 11 में ये हैं 4 भारतीय

जेम्स एंडरसन ने जिन 4 महान भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग इलेवन में चुना है, उनके नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत है. क्रिकेट करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, क्योंकि दोनों ही क्रिकेटरों में खुद को बेस्ट साबित करने की जंग रहती थी.

एंडरसन की ऑल टाइम बेस्ट Playing XI में ओपनिंग बल्लेबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने अपने पुराने साथी खिलाड़ी इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. जेम्स एंडरसन ने एलिस्टेयर कुक के ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को चुना है. जबकि विराट कोहली को नंबर 3 और जो रूट को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है.

ऑलराउंडर कौन?

जेम्स एंडरसन ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना है. जेम्स एंडरसन ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को चुना है.

विकेटकीपर कौन?

सबसे हैरानी भरा फैसला ये रहा कि जेम्स एंडरसन ने नंबर 7 और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी के लिए महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को चुना है.

3 तेज गेंदबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्लेन मैक्ग्रा और डेल स्टेन को बतौर तेज गेंदबाज चुना है.

एकमात्र स्पिन गेंदबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व महान स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) को एकमात्र स्पिन गेंदबाज (Spin Bowler) के तौर पर जगह दी है.

एंडरसन की ऑल टाइम बेस्ट Playing XI:

एलिस्टर कुक, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, जो रूट, सचिन तेंदुलकर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ऋषभ पंत, शेन वॉर्न, स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्लेन मैक्ग्रा, डेल स्टेन.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

james anderson

Trending news

कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
AIDS
कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
suvendu adhikari
इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
thalapathy vijay
क्या थलापति विजय ले पाएंगे CM की शपथ? बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
suvendu adhikari
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
Punjab
पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति! कैशलेस इलाज बना जीवनदान, हजारों मरीजों की बची जान
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा पटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर