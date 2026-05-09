जेम्स एंडरसन ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, भारत के इस क्रिकेटर के बहुत बड़े मुरीद, बताया दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी

James Anderson All Time Best Playing XI: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 991 विकेट झटके हैं. जेम्स एंडरसन के नाम टेस्ट क्रिकेट में 704 विकेट लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है. जेम्स एंडरसन इंटरनेशनल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तेज गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने एक बार 'TalkSport Cricket' को दिए एक इंटरव्यू के दौरान क्रिकेट इतिहास की सबसे बेस्ट Playing XI चुनी थी.

भारत के इस क्रिकेटर को बताया दुनिया में सबसे महान

जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में एक बार डीपी वर्ल्ड इवेंट के दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज माना था. जेम्स एंडरसन ने कहा था, 'सचिन वह व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं बचपन में देखता था, हालांकि मैं उनकी उम्र के कारण उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता. मुझे याद है कि मैं उन्हें खेल के महान खिलाड़ी के रूप में देखता था और मैंने उनके खिलाफ बहुत क्रिकेट भी खेला है.' बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का नाम तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी है.

एंडरसन की सबसे पसंदीदा टीम है भारत

जेम्स एंडरसन की सबसे पसंदीदा टीम भारत रही है. जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ 39 टेस्ट मैच खेलते हुए 149 विकेट हासिल किए हैं. जेम्स एंडरसन ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. जेम्स एंडरसन ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनाई है. जेम्स एंडरसन ने अपने जमाने के महान खिलाडियों को चुना है. अपनी ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटरों की प्लेइंग इलेवन में जेम्स एंडरसन ने 4 महान भारतीय खिलाड़ियों को चुना है.

Add Zee News as a Preferred Source

जेम्स एंडरसन की सर्वश्रेष्ठ Playing 11 में ये हैं 4 भारतीय

जेम्स एंडरसन ने जिन 4 महान भारतीय खिलाड़ियों को अपनी प्लेइंग इलेवन में चुना है, उनके नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और ऋषभ पंत है. क्रिकेट करियर के दौरान सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे, क्योंकि दोनों ही क्रिकेटरों में खुद को बेस्ट साबित करने की जंग रहती थी.

एंडरसन की ऑल टाइम बेस्ट Playing XI में ओपनिंग बल्लेबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने अपने पुराने साथी खिलाड़ी इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. जेम्स एंडरसन ने एलिस्टेयर कुक के ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में भारत के विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को चुना है. जबकि विराट कोहली को नंबर 3 और जो रूट को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है.

ऑलराउंडर कौन?

जेम्स एंडरसन ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना है. जेम्स एंडरसन ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को चुना है.

विकेटकीपर कौन?

सबसे हैरानी भरा फैसला ये रहा कि जेम्स एंडरसन ने नंबर 7 और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी के लिए महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को चुना है.

3 तेज गेंदबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्लेन मैक्ग्रा और डेल स्टेन को बतौर तेज गेंदबाज चुना है.

एकमात्र स्पिन गेंदबाज कौन?

जेम्स एंडरसन ने अपनी प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व महान स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) को एकमात्र स्पिन गेंदबाज (Spin Bowler) के तौर पर जगह दी है.

एंडरसन की ऑल टाइम बेस्ट Playing XI:

एलिस्टर कुक, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, जो रूट, सचिन तेंदुलकर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ऋषभ पंत, शेन वॉर्न, स्टुअर्ट ब्रॉड, ग्लेन मैक्ग्रा, डेल स्टेन.